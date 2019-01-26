Опубликован снимок астероида Ultima Thule

Ultima Thule — самый дальний из космических объектов, когда-либо посещенных земным зондом.

1 января мимо этого астероида пролетел New Horizons. Он сфотографировал объект в 05:26 утра и отправил данные на Землю, но из-за гигантского расстояния изображение передалось лишь 19 января. Затем ученые занялись обработкой изображения, чтобы увеличить мелкие детали и улучшить качество полученной картинки.

Фотография была сделана, когда зонд находился на расстоянии 6700 километров от астероида, за семь минут до сближения с Ultima Thule.

Теперь же прием собранных зондом научных данных будет продолжаться почти два года.