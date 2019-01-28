Места, где чаще всего якобы видят НЛО

Все мы не раз слышали об аномальных местах нашей планеты, которые притягивают НЛО. Люди, которые их видели, уверяют, что это были летающие тарелки.

Сочи (Россия)

Жители этого прибрежного города наиболее часто утверждают, что видели в небе необычные светящиеся объекты и летающие тарелки. Уфологи уверены, что в этом регионе особенно сильное энергетическое поле. А некоторые очевидцы считают, что гора Быхта и вовсе база инопланетян, где имеется портал в другие миры.

Сан-Клементе (Чили)

Чили является самой большой страной по числу зарегистрированных обращений людей, которые видели НЛО. С начала 2000-х годов большинство таких случаев было в небольшом городе Сан-Клементе. Власти страны даже установили специальную тропу, которая считается официальным маршрутом летающих тарелок. Она проходит через горы Анды и главные достопримечательности города.

Эль-Юнке (Куба)

Куба популярна у туристов не только своими живописными пляжами. Она привлекает еще и охотников за НЛО. Практически все летающие корабли, по словам очевидцев, появляются в небе над горой Эль-Юнке. В последний раз жители близлежащих окрестностей видели тарелки в 2010 году. Они говорили, что произошедшее было похоже на перестрелку между НЛО.

Боннибридж (Шотландия)

В небе над этим поселком на протяжении 20 лет регулярно появляются пришельцы. Как говорят местные, они видят летающие тарелки по несколько раз ежедневно. Уфологи утверждают, что это место находится внутри Фолкерского треугольника, где часто случаются и другие аномальные вещи. Впрочем, жители этой деревушки давно привыкли к необычным визитам и в ожидании построили гостиницу для инопланетян.