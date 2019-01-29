Обладатель премии «Оскар» Людовик Бурс примет участие в киноконцерте «Артист»

Знаменитый французский композитор, Людовик Бурс, 7 марта появится на сцене Московской консерватории им. П. И. Чайковского, чтобы исполнить все фортепьянные партии к фильму «Артист», за музыку к которому он был удостоен премии «Оскар». Его выступление станет частью живого музыкального сопровождения картины, которое будет обеспечивать большой симфонический оркестр.

Российской аудитории Людовик Бурс хорошо известен, как автор саундтрека к сериалу «Домашний арест», созданному Семеном Слепаковым . Проект шоумена стал одним из самых ярких культурных явлений в российской действительности 2018 года. По словам Бурса, знакомство со Слепаковым произошло в 2017 году все в той же Московской консерватории. «Семен довольно хорошо говорит по-французски, коммуникация протекала легко. Он заразил меня идеей создания нового сериала, а также историями о российской коррупции. Я довольно быстро согласился на сотрудничество» — вспоминает композитор.

Что же касается предстоящего киноконцерта «Артист», то вместе с Людовиком Бурсом на сцену 7 марта поднимется прославленный голландский маэстро Эрнст Ван Тил, известный по всему миру как один из самых больших мастеров по синхронному исполнению музыки к кинокартинам. Его преподавателями в Утрехтской консерватории были легендарные дирижеры, успевшие поработать над музыкой для Федерико Феллини, Микеланджело Антониони и Лукино Висконти.