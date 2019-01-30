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Музей Дали воссоздал точную копию художника 

Рамблер 6 часов назад
Музей Сальвадора Дали почти сумел вернуть художника-сюрреалиста к жизни. Созданный искусственный интеллект, детально имитирующий самого художника, будет приветствовать и общаться с гостями музея, расположенного в Санкт-Петербурге, штат Флорида.
Интерактивное общение с художником — это часть выставки под названием "Повседневная жизнь: искусство встречает искусственный разум", которая должна открыться в апреле 2019 года.
В Музее Дали рассказали, что выставка использует компьютерное программирование, чтобы "создать копию Дали, в результате которого происходит сверхъестественное воскрешение усатого мастера".
Видео с воскресшим художником показывает, насколько реалистичным получился образ. В клипе художник подходит к зрителю и обсуждает собственную смерть. «Я не верю в свою смерть. А ты?» — говорит Дали, нахмурив брови и глядя в камеру. Отмечается, что голос на видео не принадлежит самому Дали.
"Дали был пророческим во многих отношениях и понимал свою историческую важность", — заявил Хэнк Хайн, исполнительный директор музея Дали. Художник писал: "Если когда-нибудь я умру, хотя это маловероятно, я надеюсь, что люди в кафе скажут, что Дали умер, но не полностью".
“Новейшие технологии позволяют посетителям исследовать личность Дали в дополнение к нашей беспрецедентной коллекции его работ", — добавил Хайн. Напомним, Дали скончался 23 января 1989 года в возрасте 84 лет.
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