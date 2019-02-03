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Пожар в Бангкоке уничтожил «адские деньги» 

Рамблер 33 минуты назад
Фото: pixabay.com
В Таиланде, как и в других странах Азии, люди готовятся к встрече года Желтой Свиньи, который наступит 5 февраля. Однако подготовка к празднику омрачилась пожаром в китайском квартале Бангкока, в котором, помимо прочего, сгорело большое количество "адских денег". Что же это за странная валюта?
"Адскими деньгами" называют фальшивые банкноты из фольги, которые по обычаю сжигают в канун нового года, чтобы гарантировать усопшим родственникам обеспеченную загробную жизнь. И хотя власти города не в восторге от этой традиции, считая, что местный воздух и так сильно загрязнен, уговорить горожан отказаться от обычая они пока не могут.
Несмотря на то, что обычай не слишком полезен и для здоровья, и для экологии, от него вряд ли откажутся. Ведь "адские деньги" — такой же обязательный атрибут китайского Нового года, как фейерверки и благовония.
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