На полях в Англии обнаружили загадочные снежные роллы

51-летний Брайан Бэйлисс, живущий в графстве Уилтшир и являющийся хозяином земли, на которой заметили невероятную находку, сказал, что ничего подобного раньше не видел, сообщает BBC.

Снежные рулоны напоминают аккуратные тюки сена, роллы или большие пончики. Сначала Бэйлисс подумал, что эти причудливые конструкции слепили какие-то шутники, но после внимательного осмотра места увидел, что на снегу не было никаких человеческих следов.

Оказалось, что это редкое метеорологическое явление. По словам метеоролога Иэна Фергюссона, катящиеся по полям снежные рулоны — это большие снежные комья, которые появляются при определенных погодных условиях благодаря силе ветра и гравитации. При этом, погодные условия, необходимые для их возникновения, возникают чрезвычайно редко. При удачном стечении обстоятельств и совпадении погодных условий снежные пончики появляются, в основном, на пологих холмах или озерах. Они образуются, когда снег покрывает лед, но не прилипает к нему.

Чтобы появился такой ролл, снег должен быть пушистым и рыхлым, а температура воздуха — чуть выше нуля. Ветер должен быть достаточно сильным, чтобы перемещать снег, но не слишком сильным, чтобы эти рулоны не разрушались.

Ранее сообщалось еще об одном зимнем явлении — в американском штате Мэн в реке появилась «ледяная Луна». Диаметр ледяного диска составлял около ста метров.