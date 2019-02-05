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В России набирает популярность флешмоб #дубакчеллендж 

Рамблер 3 часа назад
Суть "Дубакчелленджа" в том, чтобы сделать фотографию, где снег будто бы застывает над головой. Но есть нюанс.
Такой снимок способны создать лишь жители тех мест, где сейчас поистине лютует мороз. Поэтому в основном в красивом флешмобе принимают участие россияне из Сибири, где сейчас очень холодно. Там температура опустилась уже ниже -35 градусов по Цельсию.
Чтобы сделать заветную фотографию, нужно разбрызгать кипяток на морозе. Физика процесса такова, что как ни странно, горячая вода застывает куда быстрее, чем ледяная.
Жителям менее суровых по погодным условиям регионов остается лишь любоваться снимками, которые участники флешмоба публикуют в соцсетях.
Лучшие кадры — в нашей фотогалерее.
Места , Фото
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