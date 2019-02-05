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Экскурсия в секретный советский бункер в Польше 

Рамблер 3 часа назад
Территория бывшей советской воинской части, расположенной в польском городке Подброско, сейчас является объектом исследования историков и археологов. Обнаруженные там помещения, использовавшиеся в качестве складов войсками связи, привлекают все большее внимание любителей истории времен холодной войны. Некоторые из ученых предполагают, что в секретном военном бункере раньше находилось ядерное оружие. Такие выводы были сделаны после детального осмотра помещения, чья площадь составляет 1000 м². Кроме того, подземные склады оснащены самыми современными системами безопасности, включая защиту от ударных волн. Этот секретный объект был построен в 60-х годах прошлого столетия, в самый разгар противостояния СССР и США. В наши дни каждый желающий может побродить по коридорам заброшенной воинской части, спуститься под землю и оказаться в комнатах, куда раньше не могли попасть рядовые граждане.
Места , Видео , Истории
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