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В Дании открылась «самая гуманная» тюрьма в мире 

BigPikcha.ru 3 часа назад
Фото: BigPikcha.ru
Архитектор «самой гуманной» в мире тюрьмы строгого режима говорит, что замысел его проекта состоит в том, чтобы снизить вероятность повторного преступления после выхода заключенного из тюрьмы.
Тюрьма Сторстрём в Дании находится недалеко от города Гундслев. Ее строительство обошлось примерно в 160 миллионов долларов. Сторстрём рассчитана на 250 заключенных. Преступников содержат в камерах площадью четыре квадратных метра, оснащенных холодильником, шкафом, большим окном и даже телевизором.
BigPikcha.ru
Матс Мандрап, дизайнер бюро CF Møller Architects, рассказал, что тюрьма была создана для снижения уровня преступности, чего традиционные тюрьмы добиться не могут.
На территории тюрьмы есть несколько спортивных площадок, в том числе футбольные поля, беговые дорожки и баскетбольные площадки
«Мы действительно верим, и статистика поддерживает нас в этом, что жесткая и менее стимулирующая среда создает больше правонарушителей. Но наивно думать, что архитектура сможет справиться с этим в одиночку».
BigPikcha.ru
Камеры в Сторстрёме больше напоминают комнаты в общежитии, чем голые и тесные тюремные камеры, которые мы привыкли видеть. Заключенные в этой «гуманной» тюрьме получают удобную кровать, письменный стол с лампой, отдельную ванную комнату и место в общей кухне, где самостоятельно могут приготовить себе еду. В тюрьме есть общие комнаты, где преступники могут проводить время. Сторстрём построен таким образом, чтобы дать заключенным комфортную среду и приучить их к нормальной жизни во внешнем мире.
BigPikcha.ru
Заключенным предоставляют рабочие места в мастерских, они могут свободно гулять по территории, заниматься спортом и ходить в церковь. Тем не менее на всей площади тюрьмы работают сотни видеокамер, а сама территория окружена 6-метровой стеной.
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