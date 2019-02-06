В Дании открылась «самая гуманная» тюрьма в мире

Архитектор «самой гуманной» в мире тюрьмы строгого режима говорит, что замысел его проекта состоит в том, чтобы снизить вероятность повторного преступления после выхода заключенного из тюрьмы.

Тюрьма Сторстрём в Дании находится недалеко от города Гундслев. Ее строительство обошлось примерно в 160 миллионов долларов. Сторстрём рассчитана на 250 заключенных. Преступников содержат в камерах площадью четыре квадратных метра, оснащенных холодильником, шкафом, большим окном и даже телевизором.

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Матс Мандрап, дизайнер бюро CF Møller Architects, рассказал, что тюрьма была создана для снижения уровня преступности, чего традиционные тюрьмы добиться не могут.

На территории тюрьмы есть несколько спортивных площадок, в том числе футбольные поля, беговые дорожки и баскетбольные площадки

«Мы действительно верим, и статистика поддерживает нас в этом, что жесткая и менее стимулирующая среда создает больше правонарушителей. Но наивно думать, что архитектура сможет справиться с этим в одиночку».

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Камеры в Сторстрёме больше напоминают комнаты в общежитии, чем голые и тесные тюремные камеры, которые мы привыкли видеть. Заключенные в этой «гуманной» тюрьме получают удобную кровать, письменный стол с лампой, отдельную ванную комнату и место в общей кухне, где самостоятельно могут приготовить себе еду. В тюрьме есть общие комнаты, где преступники могут проводить время. Сторстрём построен таким образом, чтобы дать заключенным комфортную среду и приучить их к нормальной жизни во внешнем мире.

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Заключенным предоставляют рабочие места в мастерских, они могут свободно гулять по территории, заниматься спортом и ходить в церковь. Тем не менее на всей площади тюрьмы работают сотни видеокамер, а сама территория окружена 6-метровой стеной.