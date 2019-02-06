В Питере открыли кофейню, куда не пускают мужчин

Участницы феминистского проекта «Ребра Евы» открыли первую в России кофейню для женщин.

По словам девушек, на создание заведения было несколько причин. Во-первых, женщины нуждаются в безопасном пространстве, где нет насилия и дискриминации. Во-вторых, они принимают на работу тех, кто столкнулся с дискриминацией.

В Сети широко обсуждают это заведение. Одни пользователи считают, что оно не борется с дискриминацией, а ущемляет права мужчин. А другие сравнивают его с барбершопами, где девушкам отказывают в обслуживании.

Новая кофейня для девушек называется «Симона» и днем туда пускают только женщин и трансгендеров, а мужчины могут зайти после семи вечера. Отдельного внимания заслуживает меню заведения. Создательницы решили заменить привычные названия напитков феминитивами. Так, латте стал «латессой», эспрессо — «эспресской», а какако — «какаиней».