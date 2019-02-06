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В Питере открыли кофейню, куда не пускают мужчин 

Рамблер 2 часа назад
Фото: @rebra_evi
Участницы феминистского проекта «Ребра Евы» открыли первую в России кофейню для женщин.
По словам девушек, на создание заведения было несколько причин. Во-первых, женщины нуждаются в безопасном пространстве, где нет насилия и дискриминации. Во-вторых, они принимают на работу тех, кто столкнулся с дискриминацией.
В Сети широко обсуждают это заведение. Одни пользователи считают, что оно не борется с дискриминацией, а ущемляет права мужчин. А другие сравнивают его с барбершопами, где девушкам отказывают в обслуживании.
Новая кофейня для девушек называется «Симона» и днем туда пускают только женщин и трансгендеров, а мужчины могут зайти после семи вечера. Отдельного внимания заслуживает меню заведения. Создательницы решили заменить привычные названия напитков феминитивами. Так, латте стал «латессой», эспрессо — «эспресской», а какако — «какаиней».
Некоторые жители Санкт-Петербурга не приняли это место и сочли, что оно нарушает их права. Один из пользователей Twitter заявил на кофейню в прокуратуру
Комментарии6
Места , Генпрокуратура РФ
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