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Существует ли «Метро-2»: основные теории и версии 

Рамблер 3 часа назад
Фото: РИА
«Метро — 2» — так называют систему правительственных секретных линий, которые предположительно находятся в Москве и предназначены для эвакуации первых лиц России в случае угрозы.
Существует много версий, которые подтверждают или опровергают существование этого объекта. Вот самые основные из них.
В 1991 году Минобороны США опубликовал отчет «военные силы в переходный период», где несколько страниц были посвящены секретному правительственному метро в Москве. Сообщалось, что данные были собраны из публикаций советской прессы. В докладе говорилось, что линии проложены глубоко под землей и предоставляют быстрый и безопасный способ эвакуации для лидеров страны.
Летом 1992 года вышел роман писателя Владимира Гоника «Перисподняя», действие которого разворачивается в подземных бункерах Москвы. Оттуда и появился термин «Метро-2», а позже автор заявил, что произведение было основано на сведениях, которые он лично собирал о бункерах. Гоник добавил, что об этом ему рассказали его пациенты, когда он работал в поликлинике Минобороны.
Бывший начальник метрополитена Дмитрий Гаев также подтверждал существование секретных линий. В 2007 году в одном из интервью он заявил, что не будет отрицать наличие транспортных тоннелей для правительства. А также добавил, что эти линии могут открыть для перевозок пассажиров.
Некоторые источники причисляют существование открытых бункеров к рассекреченным объектам, но это не так. В Москве есть «Музей холодной войны». Он расположен на глубине более 60 метров — это гораздо выше, чем находится предполагаемое «Метро-2».
Комментарии
Места , Дмитрий Гаев , Министерство обороны
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