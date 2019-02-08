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Концерт дуэта MONMART в клубе «16 тонн» 

Партнерский материал 2 часа назад
Фото: партнерский материал
13 марта в культовом клубе «16 тонн» состоится концерт дуэта MONMART. Ребята уже выпустили успешный альбом «Рисуй», треки из которого играют на радио, музыкальные клипы — на телевидении. Последний сингл «Немая» попал в топ-чарты Apple Music и Vkontakte.
MONMART — московский музыкальный проект, созданный братом и сестрой. Стиль проекта — меланхоличный POP, объединяющий в себе инструментальную и электронную музыку.
MONMART — это юноша и девушка, 23-летний Ефим и его 22-летняя сестра Лиза. Подобная конфигурация, казалось бы, сразу исключает из текстов дуэта проблематику, связанную с любовными отношениями. Впрочем, Monmart не видит в этом сложностей и довольно изящно обходит эти подводные камни. В конце концов, взаимоотношения старшего брата с младшей сестрой порой сами по себе рождают те еще драмы.
13 марта всех ждем в культовом клубе «16 тонн» на первом сольном концерте дуэта MONMART.
Места , Apple
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