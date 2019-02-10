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Магия места: где загадать желания 

Рамблер 5 часов назад
Фото: Кадр из фильма "Брюс всемогущий"
Несмотря на то, что человечество покоряет космос и подводные глубины, многие из нас все равно верят в особую силу некоторых мест. Достаточно сделать простой ритуал, мысленно попросить о самом сокровенном и желание так или иначе исполнится. Мы составили список волшебных мест, где можно исполнить самые заветные мечты. Во всяком случае так утверждают бывалые путешественники.

Стена Плача в Иерусалиме

Западная стена разрушенного римлянами Второго Храма является святыней не только для иудеев. Миллионы верующих различных конфессий ежегодно приезжают в Иерусалим, чтобы оставить в Стене записку с сокровенным желанием. Важно помнить, что после молитвы нельзя поворачиваться к священным камням спиной.
pixabay.com

Камень Бларни в Ирландии

Если вы желаете обрести ораторский талант или просто выучить английский, вам стоит посетить замок Бларни в Ирландии. В стену замка вмурован Камень красноречия, который шотландский герой Роберт Брюс подарил хозяину замка Кормаку Маккарти за помощь в сражении. Для исполнения желания камень нужно поцеловать. Имейте ввиду, что сделать это непросто — камень находится в основании замка, поэтому придется свеситься с парапета.
pixabay.com

Гробница Эйюба в Стамбуле

Могила Эйюба Ансари, знаменосца пророка Мухаммеда, привлекает немало паломников, но особенно сюда стремятся девушки, желающие выйти замуж. Еще в начале 20 века существовал обычай, согласно которому засидевшиеся в девицах турчанки завязывали ленты на решетке гробницы. Сейчас достаточно просто помолиться.

Пуп земли в Дельфах

Камень омфалос в руинах древнегреческого города Дельфы был установлен по велению самого бога Зевса, пожелавшего узнать, где находится центр мироздания. Он отправил своих орлов на запад и восток, и над Дельфами птицы встретились. Чтобы исполнить желание, камень нужно обнять и подумать о самом важном. Однако желания, которые могут навредить другим людям, камень не исполняет.

Нулевой меридиан в Лондоне

Расположенный в районе Гринвич нулевой меридиан не только отмечает начальную точку отсчета часовых поясов Земли, но и исполняет желания. Для этого нужно встать на блестящую линию.

Черная мадонна в Монтсеррате

Величайшая святыня Испании почитается христианами всего мира. Прежде всего, к изваянию Девы Марии из черного дерева обращаются женщины, мечтающие о материнстве и счастливом замужестве, но к просьбам мужчин и детей Мадонна также не остается безучастной. Для исполнения желания нужно коснуться руки Девы Марии.
pixabay.com

Карлов мост в Праге

Красивейший мост через Влтаву был заложен королем Карлом IV 9 июля 1357 года в 5:31 утра. Таким образом, в дате основания заложен цифровой палиндром. Астрологи объяснили королю, что в этом случае мосту простоит много веков. И не обманули. С тех пор на мосту горожане и туристы загадывают желания.
pixabay.com

Фонтан Треви в Риме

Грандиозная барочная композиция не только является символом Вечного города, но и исполняет желания, специфика которых зависит от количества брошенных в воду монет. Одна монета гарантирует возвращение в Рим, две обещают романтическое знакомство с итальянцем, три — свадьбу, а четыре — богатство. Кроме того, влюбленные пары, которые хотят любить друг друга до старости, должны попить воды из трубочек с правой стороны фонтана.
pixabay.com

Скульптуры на площади революции

Однако москвичам не обязательно ездить так далеко, чтобы загадать желание. Знаменитые скульптуры в вестибюле станции метро Площадь Революции исполняют самые разные запросы горожан и гостей столицы. Студенты трут нос и лапу собаки пограничника, чтобы сдать сессию. Девушки перед свиданием касаются туфельки студентки. Наган матроса гарантирует финансовый и карьерный успех, а флажки сигнальщика приносят удачу всем без исключения.
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