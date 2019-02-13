Тройное Солнце увидели жители Заполярья

Очевидец снял в Ямало-Ненецком округе редкое, но впечатляющее красотой оптическое явление — на небе появилось «три Солнца». Этот феномен — разновидность гало, называемая паргелий. Обычно гало возникает вокруг ярких источников света, в том числе вокруг Солнца, иногда оно выглядит как радуга, а иногда проявляется в «размножении» светил. Причина гало в преломлении солнечных лучей в кристаллах льда в атмосфере, поэтому обычно феномен наблюдают в сухую солнечную погоду. Комментатор, снявший эффектное видео, за кадром сообщил, что ролик создан 13 февраля в 9 часов утра при температуре -11.