Москва готовится к приезду Элвиса Пресли

В канун Международного женского дня со сцены Конгресс-центра будут звучать песни, под которые миллионы людей по всему миру влюблялись, расставались, грустили и надеялись: 6 марта на сцене Конгресс-Центра им. Плеханова — премьера уникального симфонического трибьют-шоу ELVIS. THE KING!

Более 50 лет назад, в далёком 1968 году состоялись съемки телешоу ELVIS '68 Comeback Special, после которого началось триумфальное возвращение Элвиса Пресли на мировую сцену. Концерты в Лас-Вегасе, турне по Америке, аншлаги и рекорды по проданным билетам… Трибьют-шоу от компании «Новая русская классика» ELVIS. THE KING — это визуализация самых ярких номеров тех незабываемых лет.

6 марта золотые шлягеры Элвиса Пресли прозвучат в исполнении блистательного шведского артиста Хенрика Аберга и сопровождении Академического Большого концертного оркестра имени Ю. Силантьева под управлением маэстро Ульфа Ваденбрандта.

Хенрик Аберг — победитель множества европейских телевизионных конкурсов, потрясающе точно перевоплощающийся в Короля рок-н-ролла. Он не просто копирует манеру исполнения великого Пресли, его голос почти невозможно отличить от оригинала! Оркестр имени Силантьева добавит хорошо знакомым композициям мощи и полифоничности, а знаменитый дирижер Ульф Ваденбрандт превратит этот удивительный концерт в завораживающее шоу.

Блюзы, рокабилли и рок-н-ролл, оригинальная театральная постановка, воссоздающая удивительную атмосферу игорной столицы мира 60-70-х годов прошлого века — зрителей ждет настоящее путешествие во времени!