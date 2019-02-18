Журналистку Times не впечатлила «бездушная» Москва без очередей и авосек

Британская газета The Times опубликовала статью журналистки Дженис Тернер под заголовком "Москва — сверкающий город, утративший душу", в которой речь идет о балете, аэропорте и кошках, однако мало что сказано о самой российской столице.

Четверть текста посвящена балетным тренировкам, на которых присутствовала журналистка. Каким образом занятия труппы отражает характер Москвы, в публикации не уточняется.

После этого Тернер описывает порядок досмотра в аэропорту. По ее словам, сотрудница воздушной гавани попросила женщину полностью застегнуть пакет с туалетными принадлежностями. Это вызвало негодование журналистки.

"Почему молния должна быть застегнута полностью? Как это обезопасит мой полет от угрозы терроризма? Или дело просто в том, что, раздуваясь от своей незначительной власти, она просто тосковала по своему призванию советской бабушки?" — написала Тернер.

Отдельная часть статьи рассказывает о попытке журналистки взять кошку в местном приюте, которая стала "чем-то средним между собеседованием на работу и первым свиданием". Тернер обратила внимание на "привередливость" московских кошек и щепетильность сотрудниц приюта, которые отказывались давать животным бюджетные корма.

Как отмечается в статье, раньше по улицам Москвы ходили люди с пустыми авоськами, прихваченными в надежде на то, что по дороге попадется очередь за продуктами. Теперь же в российской столице появились бутики брендовой одежды. Красная площадь, по мнению Тернер, утратила свою спартанскую торжественность советского времени и превратилась в "торговый центр" с предметами роскоши.

Из этого британка сделала вывод, что Москва — это "трудный и сверкающий" город, "потерявший свою душу".