Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Новый сезон в Крыше Мира 

Партнерский материал 3 часа назад
Фото: партнерский материал
23 февраля "Крыша Мира" открывает новый танцевальный сезон на террасе "Бессонницы" с главными резидентами Krysha Mira Music!
Welcome Comfortpeople!
Официально «Крыша Мира» закрылась почти 2 года назад, однако клуб по-прежнему жив. И не только в наших сердцах — вечеринки Roof Top Tribe регулярно проходят в «Бессоннице». История легендарной «Крыши Мира» продолжается, и клуб готов открыть новый сезон 2019 23 февраля на террасе Бессонницы.
Они всегда были первыми. Одними из первых «Крыша Мира» научила Москву любить техно и понимать необходимость строгого face control. На набережной Тараса Шевченко многие впервые поняли прелесть затяжных after party и научились встречать восход солнца на танцполе. Даже после своего официального закрытия «Крыша Мира» продолжает радовать и удивлять. Ведь можно закрыть клуб, но нельзя приказать людям забыть легенду.
Если в памяти людей клуб по-прежнему существует, то неизбежно, словно сказочная птица Феникс, он будет возрождаться из пепла снова и снова. «Крыша Мира» блистательно доказала это; в сезоне 2018-го Roof Top Tribe переместились на дружественную площадку, в клуб «Бессонница» на Красном Октябре. Так что Москва продолжает встречать восходы под техно, — спасибо «Бессоннице» и «Крыше Мира».
Начало в 23-00
Бронь
RESERVE: +7 495 640 03 53
Болотная набережная 11 стр 1
Комментарии
Места , Красный Октябрь
Читайте также
Видео
Появилось видео с самым высоким человеком в мире
Люди
Мужчина «скормил» медведю телефон вместо яблока
Безумный мир
Девочка упала в вольер с пандами и выжила
Безумный мир
Самые странные налоги России и СССР
Истории
Самые смертоносные советские бытовые приборы
Вещи
Ромео оставил Джульетту на сцене ради зрительницы
Люди Безумный мир
Пес разбившегося футболиста стал новым Хатико
Люди Истории
Почему белорусы считали запорожских казаков хуже татар
Истории
Как доллар стал главной валютой планеты
Истории Безумный мир
Сова атаковала дрон на лету
Безумный мир Вещи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение