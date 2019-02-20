Новый сезон в Крыше Мира

23 февраля "Крыша Мира" открывает новый танцевальный сезон на террасе "Бессонницы" с главными резидентами Krysha Mira Music!

Welcome Comfortpeople!

Официально «Крыша Мира» закрылась почти 2 года назад, однако клуб по-прежнему жив. И не только в наших сердцах — вечеринки Roof Top Tribe регулярно проходят в «Бессоннице». История легендарной «Крыши Мира» продолжается, и клуб готов открыть новый сезон 2019 23 февраля на террасе Бессонницы.

Они всегда были первыми. Одними из первых «Крыша Мира» научила Москву любить техно и понимать необходимость строгого face control. На набережной Тараса Шевченко многие впервые поняли прелесть затяжных after party и научились встречать восход солнца на танцполе. Даже после своего официального закрытия «Крыша Мира» продолжает радовать и удивлять. Ведь можно закрыть клуб, но нельзя приказать людям забыть легенду.

Если в памяти людей клуб по-прежнему существует, то неизбежно, словно сказочная птица Феникс, он будет возрождаться из пепла снова и снова. «Крыша Мира» блистательно доказала это; в сезоне 2018-го Roof Top Tribe переместились на дружественную площадку, в клуб «Бессонница» на Красном Октябре . Так что Москва продолжает встречать восходы под техно, — спасибо «Бессоннице» и «Крыше Мира».

Начало в 23-00

RESERVE: +7 495 640 03 53

Болотная набережная 11 стр 1