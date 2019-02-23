Что думают ученые о Соловецких лабиринтах

Северные лабиринты — одна из множества неразгаданных тайн на территории нашей страны. Она занимает умы ученых и обычных людей на протяжении многих лет.

Что такое «северные лабиринты»

Северные лабиринты — это фигуры, напоминающие по форме спирали или лабиринты, которые выложены из небольших каменных валунов, высота которых не превышает 50 см. Таких лабиринтов существует много, и самый известный из них — Соловецкое скопление лабиринтов. Туда входит почти тысяча каменных насыпей и выкладок. Соловецкое скопление разбросано по архипелагу, но больше всего лабиринтов можно увидеть на острове Большой Заяцкий. Здесь есть 13 лабиринтов, которые датируются 1-2 веком до н.э. Они напоминают другие мегалитические сооружения с территории Франции, Скандинавии, Ирландии и других точек мира. Некоторые исследователи говорят, что тот факт, что лабиринты разбросаны по островам архипелага, свидетельствует о том, что на этих территориях когда-то жила единая цивилизация.

В лабиринтах есть только один вход, он же является и выходом. Если войти внутрь и идти строго по бороздкам, через какое-то время можно выйти там же, где и вошел.

Гипотезы ученых о происхождении лабиринтов

Сегодня многие ученые задаются вопросом о происхождении и предназначении таких сооружений. Одни считают, что раньше лабиринты использовали для отправления культов, другие — для захоронений или танцев.

В некоторых лабиринтах на острове были организованы раскопки, в результате которых были найдены остатки ритуальных костров в части лабиринтов. Это подтверждает гипотезу о религиозном предназначении этих сооружений.

Однако выдвигаются и другие гипотезы. Некоторые исследователи считают, что знаменитые лабиринты — всего лишь ловушки для рыб. Как они должны были работать? Во время прилива вода наступала, и лабиринты заполнялись ею, так туда попадала рыба и другая морская живность. Когда начинался отлив, рыба не могла найти выход из лабиринта, и так и оставалась лежать на его сухом после отлива дне.

ru.depositphotos.com

Однако многие лабиринты сооружены далеко от воды и никогда ею не заполняются. Поэтому была предложена версия, что они служили своего рода планами сложных сооружений для рыбной ловли. То есть обитатели тех мест сначала создавали «макет» таких приспособлений на суше, а потом «переносили» его в воду.

В своей книге «Древними тропами Соловецких островов» кандидат исторических наук Александр Мартынов пишет, что исследования показали, что во времена, когда были созданы лабиринты, на острова заплывали протосаамские племена, жившие на побережье Белого моря. Тогда, судя по всему, климат был теплее, а уровень моря намного выше.

Местные исследователи предполагают, что происхождение и назначение лабиринтов тесно связано с мифологией народов Севера.

Так, если взглянуть на лабиринты с художественной точки зрения, можно увидеть свернувшихся в клубок змей. Тем более, согласно мифологии северных народов, в камень могли превращаться как люди, так и звери. Так, лабиринты с одиночной спиралью могли воплощать одну змею, а сооружения с двумя спиралями — клубок из двух свернувшихся змей.

Загадка Соловецких лабиринтов существует уже давно. Например, философ, ученый, изобретатель и священнослужитель Павел Флоренский в 1935 году писал, что устройство лабиринтов связано с культом умершего, а их назначение в том, чтобы не дать душе похороненного в центре человека выйти из лабиринта и вернуться в мир живых.

До сих пор северные лабиринты остаются загадкой, которую нам еще предстоит разгадать.