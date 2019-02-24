Почему в московском метро убрали все урны

Раньше в московском метро были красивые урны с буквой «М», но потом они пропали. На это есть несколько причин.

Первая — в целях безопасности. После теракта в перегоне между «Измайловской» и «Первомайской» в 1977 году из метро исчезли все мусорки. Несмотря на то, что взрыв произошел в вагоне, а не на станции, было принято такое решение. Дальнейшие события показали, что подобная профилактика не помогает в борьбе с терроризмом, но урны решили не возвращать.

Вторая причина кроется в нерентабельности. Проход людей в метро очень большой, поэтому мусорки бы заполнялись очень быстро. Если их не убирать, отходы будут разлетаться по станции из-за ветра из тоннеля. Для этого нужно нанимать специальных уборщиков, которые будут следить за урнами.

В некоторых европейских странах тоже убирали урны, но потом решили вернуть. Теперь они представляют собой железный каркас и прозрачный пластиковый пакет, помещенный внутрь. По мнению правительства, так можно избежать рисков терактов.