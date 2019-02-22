Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Токио открылся ресторан неправильного обслуживания 

BigPicture.ru 5 часов назад
Фото: BigPicture.ru
Одна из самых неприятных ситуаций, которые могут случиться с любым из нас в ресторане или кафе, — это когда вы заказываете одно блюдо, а официант все путает и вам приносят совсем другое. В Токио же появился ресторан The Restaurant of Order Mistakes (в переводе — «ресторан неправильного обслуживания»), где специализируются именно на таких ситуациях, поскольку в заведении работают особенные официанты — пожилые люди с деменцией (приобретенное слабоумие).
Главная задумка владельцев ресторана предельна проста. Официанты с большой долей вероятности перепутают заказ и принесут другое блюдо. Однако если клиент знает об этом заранее, то это меняет отношение к людям с подобными диагнозами. Именно такой опыт позволяет понять, что с чуть более терпеливым отношением с нашей стороны люди с деменцией могут быть полноправными членами общества.
Фуд-блогер Мизухо Кудо решила испытать необычный сервис на себе. Изначально она заказала гамбургер, но ей принесли гёза (японские пельмени), однако ей все понравилось, в том числе сюрприз с заказом.
Мизухо Кудо также отметила, что официанты чрезвычайно улыбчивы и, кажется, получают искреннее удовольствие от работы.
BigPicture.ru: последние новости
8 малоизвестных фактов о Шаолине Уникальный храм Кайласанатха Как стать богатым: 10 правил успеха от мультимиллиардера Илона Маска
Комментарии
Места
Читайте также
Видео
Появилось видео с самым высоким человеком в мире
Люди
Мужчина «скормил» медведю телефон вместо яблока
Безумный мир
Девочка упала в вольер с пандами и выжила
Безумный мир
Камень, предсказывающий гибель компартии КНР
Безумный мир Вещи
Неуклюжий японский кот врезался в забор
Безумный мир
Что связывало Карла Маркса и Ротшильдов
Люди
Пилот заснул за штурвалом «Боинга» по время полета
Безумный мир
Уставшие медсестры рассыпали тараканов по клинике
Люди Безумный мир
Как завершилась история ВЧК
Истории
Странные истории, случившиеся с астронавтами
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение