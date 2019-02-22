В Токио открылся ресторан неправильного обслуживания

Одна из самых неприятных ситуаций, которые могут случиться с любым из нас в ресторане или кафе, — это когда вы заказываете одно блюдо, а официант все путает и вам приносят совсем другое. В Токио же появился ресторан The Restaurant of Order Mistakes (в переводе — «ресторан неправильного обслуживания»), где специализируются именно на таких ситуациях, поскольку в заведении работают особенные официанты — пожилые люди с деменцией (приобретенное слабоумие).

Главная задумка владельцев ресторана предельна проста. Официанты с большой долей вероятности перепутают заказ и принесут другое блюдо. Однако если клиент знает об этом заранее, то это меняет отношение к людям с подобными диагнозами. Именно такой опыт позволяет понять, что с чуть более терпеливым отношением с нашей стороны люди с деменцией могут быть полноправными членами общества.

Фуд-блогер Мизухо Кудо решила испытать необычный сервис на себе. Изначально она заказала гамбургер, но ей принесли гёза (японские пельмени), однако ей все понравилось, в том числе сюрприз с заказом.

Мизухо Кудо также отметила, что официанты чрезвычайно улыбчивы и, кажется, получают искреннее удовольствие от работы.