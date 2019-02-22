5 самых известных контрабандных маршрутов в СССР

В Советский Союз контрабандные товары попадали с иностранными туристами, приезжавшими в страну, а также с теми из граждан СССР, кто имел возможность выезжать за рубеж. Но и был и другой способ доставки подобной продукции — нелегальные маршруты через границу.

Дальневосточный маршрут

Нелегальные товары в регион переправлялась в основном из Китая. Причем крупные иностранные производители, заинтересованные в сбыте продукции, лишь поощряли контрабандистов.

Самыми ходовыми импортными товарами были хлопчатобумажные, шелковые и шерстяные изделия, галантерея. Был очень популярен производившийся в Северном Китае дешевый спирт. В обратном направлении, в Поднебесную, контрабандисты пытались переправить пушнину и золото.

Самая популярная у нелегалов тропа начиналась в уезде Хулинь на границе с Приморским краем. Оттуда было рукой подать до советского Дальнереченска. Места там были глухие и удобные для того, чтобы скрываться от пограничников: густые леса, две реки — извилистая Уссури и Малиновка.

Согласно отчетам Главного управления пограничной и внутренней охраны НКВД СССР, во второй половине 30-х годов крестьяне из приграничных селений регулярно зарабатывали на нелегальном провозе товаров через границу. Продукция в небольших дальневосточных населенных пунктах была в дефиците, поэтому контрабандисты накручивали цену в 100-400%, часть прибыли отдавали помощникам из крестьян. Случалось, что одна семья могла заработать в «сезон» до нескольких тысяч рублей. Контрабандисты же оперировали суммами 10-20 раз выше.

Расцвет дальневосточной тропы пришелся на послевоенное время. Во-первых, всеобщий дефицит товаров народного потребления. Во-вторых, потепление отношений с Китаем, вставшим на путь коммунистического развития. Уже после конфликта с КНР на острове Даманский в 1969 году пограничная охрана была резко ужесточена, увеличены воинские контингенты.

Из Афгана в Среднюю Азию

Среднеазиатский маршрут начинался в городе Кундуз, а затем шел через реку Пяндж в Таджикскую ССР. В пользу контрабандистов играл сложный характер местности: горы, овраги, ущелья и прочие природные укрытия, где можно оборудовать временную стоянку и спрятаться от пограничников.

Первые годы советской власти ситуация на границе была особенно напряженной. Так, в 1927 году отмечено более 100 случаев столкновения с крупными группами афганских контрабандистов численностью от 50 до 70 человек.

Наибольший объем нелегального ввоза приходился на наркотические вещества. В дальнейшем, уже после начала Афганской войны, из соседней страны шла контрабанда оружия.

Ирано-туркменский маршрут

Из Ирана на территорию Туркменской ССР шла в основном контрабанда табака. Главный участок брал свое начало у иранского селения Серахс и делился на большую и малую тропы, который были доступны круглый год.

При этом Иран до исламской революции был шахской монархией, ориентированной на Запад. В страну активно везли товары из США и Европы: одежду, аксессуары и предметы быта. Все это, включая табак, контрабандисты перевозили в советскую Туркмению.

После революции 1979 года объем контрабанды западных товаров резко снизился, хотя, как отмечали пограничники 46-го ашхабадского погранотряда, отдельные нелегалы по обе стороны границы сколачивали в месяц по несколько тысяч рублей.

Закавказье

Главный маршрут закавказской тропы пролегал на севере Нахичеванской АССР, где сходились границы СССР, Ирана и Турции. В большинстве своем нелегалы использовали вьючный транспорт. В основном из соседних стран гнали дешевый ширпотреб, косметику и парфюмерию, а также одежду.

Основная тропа пролегала через реку Аракс. С севера на юг река идет по границе, разделяя Советский союз и Турцию, а затем перетекает в советско-иранскую границу. Охраной участка занимались Арташатский и Шарурский погранотряды. Мало того, что отследить перемещения контрабандистов по реке, которая делает постоянные изгибы по пути своего следования очень трудно, так еще и сам характер местности неподходящий — горы, долины, ущелья, плюс густой лесной массив.

Финляндия

Основная тропа на советско-финской границе пролегала в районе дороги Торфяновка — Ваалимаа. Опасный, но короткий и удобный путь. Рядом с Валимаа расположена большая транспортная развязка, поэтому до Хельсинки рукой подать. А Торфяновка находится недалеко до Выборга.

Основные видами контрабанды здесь были соль, спирт, кожа, рыба, лен, драгметаллы. Из Финляндии шел поток западных товаров — одежда, музыкальные пластинки, сигареты.

Большинство контрабандистов работали сплоченными командами. Их прибыль составляла от 100 до 500%. Вовлечены в незаконную деятельность были и местные жители по обе стороны границы. Они получали от 10 до 25% от стоимости товары за «посреднические услуги».