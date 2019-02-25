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Владелице родного дома Гитлера заплатят полтора миллиона евро 

Lenta.ru 4 часа назад
Скандал разгорелся вокруг дела о выкупе австрийскими властями дома, в котором родился фюрер Третьего рейха Адольф Гитлер. Об этом сообщает The Local.
Дело о выплате компенсации владелице дома Герлинде Поммер приняло новый оборот после того, как в феврале суд австрийского города Браунау-ам-Инн постановил, что женщине должны выплатить 1,5 миллиона евро (111,2 миллиарда рублей) вместо изначально запрошенных 310 тысяч евро (23 миллиона рублей).
Такое решение связано с исторической значимостью здания. Однако в финансовой прокуратуре Австрии, которая представляет государство в деле, считают, что сумма компенсации завышена. Утверждается, что суд не учел размер выплат, которые государство выделило Поммер до того, как постройка была изъята. Кроме того, отмечается, что власти тратились и на содержание дома.
Дом, где родился Гитлер 20 апреля 1889 года перешел в собственность государства в декабре 2016 года. До этого судебная тяжба с Поммер, чья семья владела зданием более ста лет, длилась один год. Как отмечает газета, власти не хотели, чтобы это место стало местом паломничества неонацистов.
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