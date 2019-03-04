Серия вечеринок The KEY в «Бессоннице»

7 марта Sagrado Corp. запускает серию вечеринок THE KEY, позволяющую открыть электронную музыку с новой, зачастую весьма неожиданной, стороны. THE KEY гарантирует живой звук. И это — одно из главных условий серии.

Первая вечеринка серии пройдет в «Бессоннице», а гостями станут французское трио dOP и группа Blent; проект экс-участника Azari & III Седрика Гасаида (Starving Yet Full) и российского саунд-продюсера Виктора Карзалова (GR8 studio).

Дэмиен Вандесанде, Джонатан Иллель по прозвищу Jaw и Фабьен Лесу из проекта dOP имеют репутацию главных хулиганов европейской электронной сцены. Троица переворачивает монотонное техно с ног на голову, прибавляя этому весьма мрачному жанру ярких красок и цыганской бесшабашности.

Музыканты dOP понимают друг друга с полуслова. Они утверждают, что это неизбежно. Дэмиан и Jaw родились в один год и неразлучны более двадцати лет. Их первая рок-группа была образована в далеком 1994 году. Последовательно увлекаясь хип-хопом, джазом и регги они, наконец-то, пришли к электронике. Их крестным отцом неожиданно оказался Николя Сфинтеску из Nôze, именно он подал идею смешивать компьютерные звуки с живыми инструментами.

партнерский материал

С тех пор танцевальный бит треков dOP органично дополняются естественным звучанием флейты, духовых и «живой» перкуссии.

Благодаря этим инструментам и природной жизнерадостности музыкантов каждое выступление dOP превращается в искрометное шоу, в которое неизбежно втягиваются даже зрители.

Blent — тандем двух творческих людей, певца Седрика Гасаида и саунд-продюсера Виктора Карзалова. Оба они хорошо известны в музыкальном мире. Седрик был вокалистом и сонграйтером всех главных хитов канадского проекта Azari & III. В 2013 году участники Azari & III заявили о роспуске группы, каждый из них занялся сольными проектами. Музыкантов раскидало по миру; волею судеб Седрик, начавший сольную карьеру под псевдонимом Starving Yet Full, оказался в России, где приобрел много новых друзей и соратников.

Работа в московской студии GR8 принесла неожиданные плоды, Седрик нашел единомышленника в лице владельца студии Виктора Карзалова; российского саунд-продюсера и настоящего энтузиаста своего дела. В прошлом он был известен под псевдонимом Intermedium, а в настоящее время занимается проектом Bypass.

Изначально Blent планировался как студийный проект, но со временем огромное количество материала переросло в полноценную программу, которую Седрик и Виктор исполняют «живьем» вместе с бэндом. Первый релиз проекта состоялся летом 2018 года. Французский виниловый лейбл Empirical Magnetism выпустил пластинку ‘Drawn 2 U’ с оригинальным треком и с двумя ремиксами от Ali X и dOP.

Start 23-00