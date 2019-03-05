История россиянки о жизни в Оксфорде

Алина получила диплом лингвиста в МГУ и смогла поступить в Оксфорд, куда и отправилась учиться и познавать особенности заграничного образования. В рамках цикла материалов о соотечественниках, перебравшихся за границу, «Лента.ру» публикует ее рассказ о жизни в Англии

На сайт Оксфорда я первый раз зашла еще будучи студентом бакалавриата МГХПА им. Строганова, где я училась на втором курсе по направлению «Средовой дизайн». Мне просто было интересно. Тогда я еще не знала, что через пару месяцев брошу вуз, пойду заново сдавать ЕГЭ и в итоге закончу МГУ с красным дипломом по специальности «Лингвистика».

Фактическую подготовку к поступлению в английский вуз я начала в 2016 году. Первым шагом была сдача международного экзамена по английскому: я выбрала CPE и сдала его на 97 процентов. Дальше требовалось выполнить одно письменное задание (написать критику на чужую статью) и отправить пример любой своей работы на лингвистическую тему. К тому моменту у меня уже имелась одна мелкая публикация на английском языке, ее я и отправила. Дальше — сбор справок, рекомендаций, мотивационное письмо, резюме, отправка самого заявления. В октябре 2017 я подала все документы и начала ждать. В Оксфорде был самый ранний дедлайн. Я подумала: «Подам сюда, если не возьмут, буду пробовать в другие вузы».

В начале декабря мне сообщили, что я прошла первый отбор, и пригласили на интервью по Skype. Интервью проводил директор программы. Вопросы были разные: и чем я занимаюсь, и про мои планы, и фактическая проверка знаний по лингвистике и статистике. Обещали сообщить результат в начале января. В итоге 20 декабря мне пришло письмо о том, что меня приняли.

Теперь от Англии меня отделял только один шаг — получение визы. Для этого необходимо было дождаться подтверждения от вуза, которое пришло только в конце июля, а также пройти тест на туберкулез. Процесс получения визы также включал в себя интервью по Skype с сотрудником безопасности из Великобритании. Если у вас престижный вуз, то получить визу очень просто. Никаких документов приносить не надо: приходите с паспортом, сдаете отпечатки пальцев, — и все. По приезде в Англию необходимо обменять визу на пластиковую карточку BRP и зарегистрироваться в полиции.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Alina Maslova (@lingoxonia) 6 Окт 2018 в 3:45 PDT Влиться в учебу и жизнь в Англии у меня получилось сразу. За это в первую очередь спасибо университету: организация мероприятий для знакомства с коллегами была просто на высоте. Через две недели я знала больше ста человек, поэтому в любой компании могла найти знакомое лицо и не чувствовать себя одиноко. Близких друзей я тоже обрела достаточно быстро, поэтому в миф про надменных и недружелюбных англичан я больше не верю. Удивительно, но почти все мои друзья здесь — англичане. Сойтись мне с ними было легко, я сразу увидела, что мы «на одной волне». Да, они скупы на эмоции и после каникул не летят на тебя с распростертыми объятьями (что, например, делали полузнакомые мне американцы и испанцы), но я не считаю это плохим качеством, потому что и сама так не делаю.

Включиться в процесс учебы было немного сложнее. Я знала, что меня ждет, но думала, что будет попроще. Первая сложность, с которой я столкнулась — это полное отсутствие контроля. В российской системе образования быстро привыкаешь к тому, что ты кому-то что-то вечно должен: для этой пары подготовиться к тесту, для этой — выучить определения, для этой — подготовить презентацию. В Оксфорде у меня домашнего задания и текущего оценивания попросту нет. На семестр (8 недель) выдается бесконечный список литературы, и что из него читать, ты решаешь сам. Можешь не читать ничего, но тогда не сдашь экзамены (три научных эссе после каждого семестра). Пар тоже достаточно мало (у меня три двухчасовые пары в неделю по лингвистике и три — по статистике), остальное время дается на самостоятельную работу с источниками и написание диссертации. Посещаемость тоже только на твоей совести: не хочешь — не ходи. Но ходят, как вы понимаете, все.

Меня часто спрашивают, правда ли, что в Оксфорд берут только гениев. Отвечаю: гением можете не быть, но мозг у вас должен работать очень быстро. Здесь ценятся не фактические знания, а умение быстро мыслить и анализировать, критиковать, аргументировать. У многих моих одногруппников вообще нет опыта в прикладной лингвистике — они пришли из других сфер.

Оксфорд в целом совсем не похож на наши университеты. Во-первых, здесь существует уникальная система «колледжей». Колледж — это общежитие в нашем понимании, их здесь около сорока. В колледжах студенты живут, питаются, отдыхают, общаются, в общем, делают все, кроме учебы. Каждую пятницу у нас проходят праздничные ужины (formals), куда все приходят в костюмах и шикарных платьях. Можно пойти и на праздничный ужин в другой колледж, но только по приглашению. После ужина — всегда afterparty с сыром и вином. В начале и конце учебного года — бал. Такая вот студенческая жизнь…

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Alina Maslova (@lingoxonia) 24 Окт 2018 в 6:10 PDT У каждого колледжа свой «стиль», порядки и условия проживания. У нас в колледже для бакалавров доступны только общежития блочного типа с одной ванной комнатой на несколько человек. Для магистров и аспирантов/докторантов условия получше: если доплатить, можно получить комнату с удобствами (en-suite). Иностранным студентам общежитие гарантируется, а вот англичанам гарантия дается только на первый год: дальше, если не будет мест, придется снимать квартиру или комнату в доме. При этом право приходить на все мероприятия и полноценно участвовать в жизни колледжа остается за ними. В колледже есть столовая, которая предоставляет качественное питание по смешным для Англии ценам (горячее с двумя гарнирами и напиток — 280 рублей). При желании, можно готовить на кухне (одна на этаж). Цены на продукты в супермаркете вполне сравнимы с московскими.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Alina Maslova (@lingoxonia) 25 Сен 2018 в 1:29 PDT Кого брать, а кого — нет, колледжи решают сами, поэтому их частенько критикуют за дискриминацию. В одном колледже могут жить студенты разных специальностей. Если тебя не взяли в выбранный колледж, причину не сообщают — тебя просто отправляют в общую базу студентов и назначают в колледж, в котором остались свободные места.

Для учебы есть «факультеты», или, как здесь это называется, departments. Туда студенты ходят исключительно на пары и в библиотеку. Библиотек в Оксфорде, кстати, нереальное количество. Самая известная — Бодлеанская библиотека — находится в центре и имеет по одной копии каждой книги, изданной в Великобритании с 14 века.

Вообще, Оксфорд — это уникальное место. По этой причине сравнивать ту жизнь, которую я здесь вижу, со всей Англией было бы неправильно. Жизнь в городе с молодым образованным населением, конечно, отличается от жизни в маленькой аутентичной деревушке или в столице. Кажется, что здесь много иностранцев, но на самом деле они в основном либо postgrads (то есть, студенты магистратуры или аспирантуры), либо туристы. Основу общества все-таки составляют молодые англичане (70 процентов).

Это накладывает свой отпечаток и на типичное поведение. Например, в Оксфорде вежливость доходит до абсурда. Даже задев неодушевленный предмет, англичанин скорее всего извинится перед ним на автомате. А в том же Лондоне, например, все пихаются локтями и проходят мимо. В магазине и на остановке всегда культурная очередь. Прохожие часто улыбаются. Водители на дорогах аккуратны, да их в общем-то и не много. В Оксфорде основной транспорт — велосипед. У меня велосипеда нет, потому что до факультета идти две минуты.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Alina Maslova (@lingoxonia) 13 Янв 2019 в 9:36 PST Для тех, кто думает: «ну а минусы-то в Оксфорде есть?», добавлю: да, здесь много бездомных, особенно в центре города. Могут кричать и пытаться до тебя дотронуться. Я на это просто не обращаю внимания.

Про Россию меня в Оксфорде спрашивают очень часто. «А правда, что у вас носят шубы из настоящих животных?», «А жива ли еще царская семья?», «Как россияне относятся к Путину?», «Можно ли выходить на улицу в минус 30?» и так далее. В целом отношение к русским тут точно такое же, как и ко всем остальным, — позитивное и уважительное.

По России я не скучаю, но скучаю по семье и друзьям. Оставаться в Англии после окончания магистратуры не планирую. Может быть, я мыслю слишком оптимистично, но я верю, что знания, полученные здесь, помогут мне сделать большой вклад в развитие лингвистического образования в России.