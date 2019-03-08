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Фаллические фестивали — древняя традиция Японии 

Рамблер 5 часов назад
Фото: ru.wikipedia.org
Самобытная культура Японии до сих пор шокирует иностранцев некоторыми обрядами. Причудливая религия, соединившая поклонение природе с идеями буддизма, позволила сохранить древние праздники, посвященные плодородию — главной заботе людей с той поры, когда они занялись земледелием.
Во многих культурах фаллос был символом мощи верховного бога, который должен соединиться в священном союзе с богиней-землей и обеспечить жизнь всему сущему. Камни и столбы соответствующей формы почитались даже практичными греками. Но с распространением христианства языческие обряды ушли в прошлое. Однако в Японии подобные праздники остались.
На фаллические фестивали принято приезжать всей семьей, что немало удивляет иностранцев.
15 марта отмечают Хонэн-мацури ("праздник богатого года"). Его широко отмечают по всей стране, но наибольшую известность он приобрел в городе Комаки. Участники торжественного шествия проносят огромный деревянный фаллос весом в 250 кг и длиной в 2 с половиной метра.
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Каждый год фаллос вырезают заново из бревна кипариса, чтобы он не утратил свою силу. Он символизирует мужа богини Тамахимэ-но микото сурового воина Такэ-ина-данэ, который приходит в гости к супруге. В честь праздника продаются сувениры, пельмени и конфеты фаллической формы.
А в первое воскресенье апреля в Кавасаки, в храме Канаяма, празднуют Канамара-мацури ("праздник железного фаллоса"). Завсегдатаями этого парада являются трансвеститы и девушки легкого поведения. Собственно, изначально это был их профессиональный праздник, во время которого они просили богов защитить от венерических заболеваний и послать щедрых клиентов. А храм Канаяма построили на пожертвования жриц любви.
Globallook
Впрочем, его появление объясняла легенда о богине, в женских органах которой поселился плотоядный демон, вносившей дискомфорт в отношениях с богами. Что могло повлиять на численность японцев. На помощь пришел кузнец, который и сделал железный фаллос, с помощью которого боги решительно расправилась с чудовищем.
Главным событием становится вынос в паланкине трех фаллосов разных цветов и размеров. Самый крупный (2,5 метра) — розовый. Прикосновение к ним гарантирует защиту от интимных болезней.
Globallook
Также на празднике можно купить леденцы, мороженое, сувениры и самые разные безделушки в форме фаллоса. Тоже на счастье. Кстати, все желающие могут вырезать фаллос из распространенного в Японии корнеплода — дайкона.
Прибыль от проведения фестиваля передается в фонды, занимающиеся изучением ВИЧ.
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