Фаллические фестивали — древняя традиция Японии

Самобытная культура Японии до сих пор шокирует иностранцев некоторыми обрядами. Причудливая религия, соединившая поклонение природе с идеями буддизма, позволила сохранить древние праздники, посвященные плодородию — главной заботе людей с той поры, когда они занялись земледелием.

Во многих культурах фаллос был символом мощи верховного бога, который должен соединиться в священном союзе с богиней-землей и обеспечить жизнь всему сущему. Камни и столбы соответствующей формы почитались даже практичными греками. Но с распространением христианства языческие обряды ушли в прошлое. Однако в Японии подобные праздники остались.

На фаллические фестивали принято приезжать всей семьей, что немало удивляет иностранцев.

15 марта отмечают Хонэн-мацури ("праздник богатого года"). Его широко отмечают по всей стране, но наибольшую известность он приобрел в городе Комаки. Участники торжественного шествия проносят огромный деревянный фаллос весом в 250 кг и длиной в 2 с половиной метра.

Каждый год фаллос вырезают заново из бревна кипариса, чтобы он не утратил свою силу. Он символизирует мужа богини Тамахимэ-но микото сурового воина Такэ-ина-данэ, который приходит в гости к супруге. В честь праздника продаются сувениры, пельмени и конфеты фаллической формы.

А в первое воскресенье апреля в Кавасаки, в храме Канаяма, празднуют Канамара-мацури ("праздник железного фаллоса"). Завсегдатаями этого парада являются трансвеститы и девушки легкого поведения. Собственно, изначально это был их профессиональный праздник, во время которого они просили богов защитить от венерических заболеваний и послать щедрых клиентов. А храм Канаяма построили на пожертвования жриц любви.

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Впрочем, его появление объясняла легенда о богине, в женских органах которой поселился плотоядный демон, вносившей дискомфорт в отношениях с богами. Что могло повлиять на численность японцев. На помощь пришел кузнец, который и сделал железный фаллос, с помощью которого боги решительно расправилась с чудовищем.

Главным событием становится вынос в паланкине трех фаллосов разных цветов и размеров. Самый крупный (2,5 метра) — розовый. Прикосновение к ним гарантирует защиту от интимных болезней.

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Также на празднике можно купить леденцы, мороженое, сувениры и самые разные безделушки в форме фаллоса. Тоже на счастье. Кстати, все желающие могут вырезать фаллос из распространенного в Японии корнеплода — дайкона.

Прибыль от проведения фестиваля передается в фонды, занимающиеся изучением ВИЧ.