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Деревня, в которой каждый страдает от слабоумия 

BigPikcha.ru 13 часов назад
Фото: BigPikcha.ru
В общине Весп на севере Голландии расположено необычное поселение под названием Хогевей (Hogeweyk). Здесь постоянно проживают 152 человека: они едят, спят, гуляют, ходят в магазины и рестораны. Однако за каждым из них постоянно следят. Все потому, что Хогевей на самом деле медицинское учреждение, а все его обитатели страдают от старческого слабоумия.
Это место вызывает смешанные чувства: с одной стороны, это грандиозный обман, как в фильме «Шоу Трумана», с другой — совершенно новаторский подход к содержанию больных.
Хогевей — тихое идиллическое местечко с парой десятков симпатичных домиков, ухоженными палисадниками, уютным сквером, маленькой центральной площадью, почтовым отделением и даже театром.
BigPikcha.ru
Местные жители — люди весьма преклонного возраста — прогуливаются по улочкам, идут домой с пакетами из супермаркета, неторопливо беседуют за чашкой чая или кофе в кафе. Продавцы, кассиры, бармены и даже дворники давно знают всех жителей в лицо и по имени, улыбаются им и машут рукой еще издали.
Однако за каждым жителем поселка круглосуточно наблюдают видеокамеры, а улыбчивые работники — совсем не те, кем кажутся. Все как в известном фильме «Шоу Трумана», с одним только исключением: все, кто работают в поселке, не актеры, а врачи и младший медперсонал.
Пациенты Хогевея не знают, что они пациенты и находятся в своеобразном доме престарелых. Они живут в своем поселке в полной уверенности, что находятся у себя дома. Здесь нет никаких палат — обитатели деревни живут в настоящих домах, по шесть-семь человек в доме, каждый в отдельной комнате.
Интерьер домов выдержан в строгом соответствии с той эпохой, воспоминания о которой сохранились в памяти пациентов более или менее ясно — будь то середина 1950-х или начало 2000-х. Это касается всего — мебели, скатертей, салфеток, узора обоев.
Пациенты могут свободно гулять по окрестностям, любоваться деревьями и фонтанами, отдыхать на скамейках. Они общаются между собой, ходят на почту и в магазин, в театр и кафе. Их постоянно навещают родственники — многие приезжают в Хогевей практически каждый день.
Правда, покинуть деревню жители не могут. Двухэтажные дома, в которых они живут, построены таким образом, что образуют сплошную стену — так что в Хогевее нельзя ни заблудиться, ни уйти. Если же кто-то из пациентов случайно подойдет к единственной двери в периметре, медработник вежливо объяснит ему, что сейчас дверь заперта и, возможно, стоит поискать другую.
Хогевей — единственный в мире дом престарелых такого рода. Его основательница, Ивонн ван Амеронген, много лет отработала в обычных домах престарелых. В 1992 году ей пришло в голову превратить типичный дом престарелых в более удобную для жизни среду.
BigPikcha.ru
А в 2009 году ей удалось увлечь своей идеей правительственных чиновников — после чего был создан жилой комплекс, занимающий площадь в 1,5 га, в котором насчитывалось 23 дома. Финансирует уникальный проект правительство Нидерландов.
Сегодня в Хогевей приезжают врачи со всего мира. По их словам, здешняя модель ухода за пациентами с деменцией показывает наилучшие результаты. К слову, похожие поселки уже строятся в Великобритании и Швейцарии. А в правительстве уверяют, что помещение пожилого человека в такую среду не только полезно и гуманно, но и обходится куда дешевле, чем круглосуточный уход на дому.
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