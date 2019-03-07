Манул встречает весну

Манул из Московского зоопарка встречает весну. Животное неспешно прогуливается по вольеру, осматривая свои владения, и греется на солнышке. Манул считается реликтовым представителем кошачьих, чей внешний вид и манера поведения практически не изменились в течение многих веков. В природе этот зверь встречается в Читинской области, Бурятии и Алтайском крае, а также на территории Центральной и Средней Азии. Являясь степным жителем, животное ведет оседлый образ жизни и обладает спокойным нравом, питается манул в основном пищухами и мышевидными грызунами. Из-за малочисленной популяции эта хищная кошка, похожая размером на своего домашнего сородича, попала в Красную книгу России. В 2012 году манул стал символом столичного зоопарка.