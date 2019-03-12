В Гренландии нашли следы «солнечного апокалипсиса»

По мнению ученых, если бы подобное явление случилось несколько позднее, это бы привело к коллапасу нынешней цивилизации.

Ученые из шведского университета Лунда установили, что примерно в 660 году до нашей эры произошла мощная солнечная вспышка, последствия которой удалось обнаружить при изучении гренландских льдов.

В частности, по словам исследователей, если бы такое явление случилось несколько позднее, что оно бы привело к коллапсу нынешней цивилизации, отмечается в публикации журнала PNAS.

«Наше открытие показывает, что вероятность появления подобных вспышек сегодня сильно недооценивается. Все это говорит о том, что мы должны найти способ лучше предсказывать и защищаться от подобных катаклизмов», — заявил один из сотрудников Раймунд Мушелер.

В частности, в ходе исследования ученые изучили химический и изотопный состав кусков гренландского льда. Специалисты выявили, что обнаруженные остатки бериллия-10 — это последствия так называемой «солнечной бомбардировки» Земли космическими лучами, что обернулось мощнейшей катастрофой, произошедшей во времена падения Ассирийской империи.