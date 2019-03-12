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Жителей Земли готовят к катастрофе 

Дни.ру 1 час назад
Фото: Дни.ру
Межпланетная станция, запущенная СССР к Венере, может скоро упасть на Землю. Об этом сообщил американский космический специалист Джонатан МакДауэл.
Эксперт опроверг заявление многих астрономов о том, что объект может упасть в 2019 году. По мнению МакДауэла, спутник может столкнуться с нашей планетой в начале-середине 2020-х годов с вероятностью 1 к 10 тысячам.
"Если это спускаемая капсула, она может пережить падение в атмосфере Земли и ударить о поверхность. В этом случае я ожидаю обычного 1 к 10 тысячам шанса упасть на кого-нибудь", — цитирует специалиста РИА Новости. Он также поспешил успокоить всех жителей планеты, добавив, что техническое средство не содержит ядерных материалов.
В прошлом году российский астроном Павел Шубин также назвал приблизительную дату падения автоматической станции. Как отметил ученый, объект "Космос-482", который скитается по космосу уже более 45 лет, может упасть на нашу планету в ближайшие 4-7 лет.
Напомним, автоматическая межпланетная станция была запущена к Венере в марте 1972 года. Объект так и не смог выйти на отлетную траекторию и продолжает вращаться вокруг Земли, передает телеканал "360".
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Места , РИА Новости
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