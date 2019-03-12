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Премьера киноконцерта «Лучшая музыка Disney и Pixar» 

Партнерский материал 2 часа назад
Фото: партнерский материал
23 марта 2019 года Disney представит в Большом зале Московской консерватории новый киноконцерт «Лучшая музыка Disney и Pixar».
Уникальный формат киноконцерта объединяет на одной сцене волшебство симфонической музыки и потрясающую анимацию. Это незабываемое приключение для всей семьи. Зрители смогут увидеть фрагменты легендарных анимационных фильмов Disney∙Pixar на большом экране в сопровождении симфонического оркестра, который вживую исполнит известные мелодии, завоевавшие признание миллионов зрителей.
партнерский материал
В программе прозвучат композиции из анимационных шедевров, удостоенных премии Американской Киноакадемии «Оскар» — «Рататуй», «Валл-и», «Вверх», «Головоломка», «Тайна Коко», «Храбрая сердцем», а также из фильмов «Суперсемейка 2», «История Игрушек», «Университет Монстров», «Тачки» и «В Поисках Дори».
Веселые и яркие персонажи, такие как Молния Маккуин, Реми, Немо, Валл-и, Принцесса Мерида и многие другие сделают встречу детей с миром симфонической музыки легкой, радостной и незабываемой! А взрослые смогут взглянуть на легендарные фильмы через призму инструментальных шедевров от лучших композиторов современного кинематографа.
Билеты на киноконцерт «Лучшая музыка Disney и Pixar» можно приобрести на сайте lastick.ru, а также у билетных операторов. Концерт создан в сотрудничестве с продюсерской компанией «Zapomni».
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Места , Walt Disney
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