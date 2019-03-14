Русская Америка

«Маленькая Одесса», «русское гетто» — как только не называют Брайтон-Бич, район на юге Бруклина, где живет огромное количество русских эмигрантов. С середины 70-х годов, во времена советской эмиграции, Брайтон-Бич был частично заселен русскоговорящими. После развала СССР район совсем стал русским. Конечно, там также много украинцев и тем более евреев, но Брайтон-Бич окончательно завоевал репутацию «русской Америки».

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Обычному жителю Нью-Йорка здесь не очень просто ориентироваться. Много вывесок на русском, которые он не понимает. Многие жители или не говорят по-английски, или притворяются, что не говорят.

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Фотографии очень интересно рассматривать. Вряд ли можно сказать, что таких людей легко встретишь на улицах Липецка, Калуги, да даже и Москвы. Но стоит посмотреть на лица, прически, макияж, верхнюю одежду — и понимаешь, что «наш».

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Ньюйоркцы узнают обитателей района именно по малиновым губным помадам и одежде дикой расцветки. С одной стороны, они давно и глубоко интегрированы в американское общество, с другой — это по многим признакам все тот же советский человек, которого «не задушишь, не убьешь». Только декорации сменились.

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Брюс Гилден, 68-летний фотограф агентства Magnum Photos, рассказывая об этом проекте, признаётся, что на Брайтон-Бич любит наведываться его жена, чтобы искупаться в Атлантическом океане, купить там цацки (так и говорит, «tchotchkes») и «чудесную горчицу».

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На вопрос, почему он решил снять жителей Брайтон-Бич, Гилден усмехается и произносит: «А это близко к моему дому. Мне понравилось это задание».