Самые знаменитые тюрьмы мира

Некоторые из этих тюрем стали знаменитыми из-за прославленных обитателей, другие из-за жестоких условий и смелых попыток побегов.

Бастилия

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Изначально она была крепостью, но первым заключенным стал архитектор, ее построивший. Его обвинили в связи с еврейкой и осквернении религиозных святынь. Но наибольшую известность она получила благодаря другим преступникам. Так, в ней сидели Вольтер, Маркиз де Сад, Алессандро Калиостро. В ходе Великой французской революции она была взята и разрушена. День взятия Бастилии отмечают в этой стране до сих пор.

Замок Иф

Он расположен на острове в Средиземном море, в нескольких километрах от побережья Марселя. Изначально замок использовался для обороны атак с моря, но потом утратил свое назначение и превратился в тюрьму. Там содержались политические и религиозные заключенные. За все время работы тюрьмы никому не удалось оттуда сбежать.

Остров Дьявола

С 1852 года три острова в Атлантическом океане стали тюрьмой для особо опасных преступников. Каторги располагались на всех трех, поэтому их начали называть одним именем "Остров Дьявола". Сбежать оттуда можно было лишь по воде или скрыться в непроходимых джунглях, поэтому многие преступники даже не пытались этого сделать. За десять лет работы на каторгах погибло 80 тыс. узников.