Как изменились границы русской Сибири за последние 500 лет

Название «Сибирь» давно стало нарицательным, подразумевающим необъятные просторы, населенные неведомыми народами; там дуют ледяные ветры, там живут страшные звери и дивная тайга большую часть года занесена глубокими снегами. Но где же находятся географические границы Сибири? Все совсем не так очевидно, как кажется на первый взгляд. Русские казаки стали проникать за Урал в XV столетии. И уже в XVI веке татарское ханство, располагавшееся на территории слияния рек Иртыш и Тобол, платило дань Ивану Грозному . А царь в 1570 году в письме к английской королеве именовал себя «Государь Псковский, и великий князь Смоленский, Тверский, Черниговский…и всея Сибирские земли», то есть о Сибири уже тогда знали не только в России, но и за ее пределами.

Сибирь в Средние века

В XV веке на чертежах Сибирской Татарии итальянского кардинала Стефана Борджиа Сибирь располагалась на восточном берегу Волги. На карте венецианского монаха Фра Мауро в 1459 году «Провинция Сибирь» занимала место в верховьях Камы и Вятки. Разумеется, итальянские карты были похожи на фантастические иллюстрации, на них не было никаких подробностей, но по ним можно судить о представлении европейцев о большой, далекой и дикой стране.

На русских картах XV века Сибирь изображается на землях татарского ханства, которое включает в себя северный Казахстан и земли современных нам Свердловской, Курганской, Челябинской, Тюменской и Омской областей.

Русские «чертежи»

Первую русскую карту «Чертеж Сибирской земли» составил в 1667 году воевода Тобольска Пётр Годунов. Север на «Чертеже» находился внизу, юг — наверху, реки изображались схематично, а расстояния мерились «днями конной езды». Был подробно показан бассейн Оби, а Лена впадала в «море» на востоке. Спустя пять лет появился усовершенствованный вариант — «Чертеж всей Сибири до Китайского царства», то есть территория Сибири пролегала теперь до Китая.

Более подробную карту составил картограф Семен Ремизов в 1697 году; на ней Сибирь начиналась за Волгой и оканчивалась на востоке Камчаткой, на севере ее омывали моря Мангазейское и Ледовитое, а на юге она граничила с Аральским морем, «калмыцкими кочевьями» и Китайским царством. Восточное побережье и север были начертаны на карте детально — обозначены устья рек Лена и Колыма, земли тунгусов, владения «шаманов», Амур и Корея. Значит, в конце XVII века Сибирь простиралась от Волги до Тихого океана и от Ледовитого океана до Арала.

Сначала Сибирь росла

Со временем представление менялось: на западе граница Сибири передвинулись к Уралу, а в конце XVIII века, когда была создана Пермская губерния, географы ограничили Сибирь восточными пределами Пермской и Тобольской губерний.

В 1822 году по инициативе губернатора Михаила Сперанского Сибирь разделили на два губернаторства — Западносибирское и Восточносибирское, и это навсегда поделило Сибирь на две части. Западная Сибирь XIX века включала в себя Тобольскую и Томскую губернии, Омскую область и часть Казахстана, а Восточная простиралась до океана и состояла из территорий бассейна Енисея, Приангарья, Забайкалья, Бурятии, Чукотки, Камчатки и Якутии.

А потом — уменьшалась

После того как были присоединены Приамурье и Уссурия, в сознании людей появился новый край — Дальний Восток, и Сибирь начала уменьшаться: на рубеже XIX и XX веков к Дальнему Востоку стали относить сибирские земли. Согласно трудам этнографа Николая Ядринцева, в XIX веке в Сибирь входили земли современных Курганской и Тюменской областей с Ханты-Мансийским и Ямало-Ненецким АО на западе и земли Забайкалья, Приамурья и Якутии на востоке. Её площадь занимала более 12 000 000 кв. км или 73% территории страны.

В XX веке, в эпоху Советского Союза, Сибирь включала административные единицы от Омска до Байкала, а на юге её в 1936 году ограничила Казахская АССР.

Географы позднего СССР Свердловскую и Курганскую области считали Уралом, а остальные территории до самого Байкала — Сибирью, которую по-прежнему делили на Западную и Восточную, Якутию же выделили в отдельный субъект. Отдельными субъектами стали и Бурятия, Читинская область (Забайкалье) и республики.

Современная география

Через десять лет после развала СССР правительство поделило страну на административные округа, что снова повлияло на представление жителей России о Сибири: теперь к Уралу относят еще и Тюменскую область — её называют уральским регионом, а Сибирь ограничивают Сибирским федеральным округом, включающим 12 регионов России: от Омской области до Забайкалья. Сейчас площадь Сибири составляет 5 144 953 кв. км. Проживают там 19 326 196 человек или 13,16% населения страны. Однако несмотря на то что в Сибири находятся 132 крупных города, и три из них — миллионники (Омск, Новосибирск и Красноярск), плотность населения составляет четыре человека на кв. км.

Российская наука еще не определилась по поводу единого обозначения Сибири. В школьной программе, например, это что-то среднее между традиционными представлениями и современным административным делением.