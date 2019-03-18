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Ученые нашли под лапой Сфинкса следы от двери 

13 Новостей.ru 44 минуты назад
Фото: 13 Новостей.ru
Существует гипотеза, что под лапами Сфинкса находится секретный проход в подземные помещения, в которых может находиться "Библиотека знаний", которая осталась от некогда высокоразвитой цивилизации.
По этой версии в библиотеке хранятся могущественные знание и артефакты, которые могут изменить всё представление людей о нашей истории.
Уже не раз появлялись различные новости о том, что якобы это проход кто-то обнаружил, после чего власти Египта запретили любые исследования Сфинкса, дабы не оглашать тайные знания для всего человечества. Это всё является лишь домыслами и догадками и пока нет реального подтверждения подобному. Однако, под египетскими пирамидами содержится множество подземных помещений, которые уходят вглубь на десятки метров, так что мешает этим тоннелям соединяться с подземными помещениями Сфинкса?
Недавно группа учёных обнаружила следы от предполагаемой двери на Сфинксе, что может доказывать гипотезу о тайных помещениях. Об этом говорил ещё Мэтт Гроулинг, который является известным экспертом по древнему Египту. Он считает, что данную дверь могли перевезти в Лувр больше столетия назад, но информацию об этом скрыли. Зачем?
Гроулинг уверен, что дверь в тайные подземелья под Сфинксом находилась между лап статуи, о чём нам говорить старый рисунок. Как не старались археологи получить разрешение у властей Египта на раскопке, получить его не удалось. Сложно даже предположить то, что может скрываться в тайной комнате, может не стоит людям узнавать тайны, которые так тщательно спрятали?
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