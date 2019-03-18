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Как археологи разгадывали тайны египетских пирамид 

Рамблер 7 часов назад
Фото: depositphotos.com
Инженерный подвиг древних египтян до сих пор остается одной из главных загадок человечества. В течение нескольких десятилетий историки со всего мира пытаются ее разгадать, поэтому появилось несколько версий того, как это было на самом деле.

Древние машины

Сейчас для строительства высотных зданий используются различные подъемные краны и куча другой техники, поэтому историкам пришла мысль об использовании прототипов современных машин. Первые пирамиды были ступенчатыми, с большими плоскими поверхностями, где могла стоять техника. Тем не менее, эта версия считается неправдоподобной, так как для подъемных механизмов такого масштаба было очень мало места.

Теория спиральной рампы

Считается, что спиральную рампу, проходящую вдоль пирамиды, можно было строить одновременно с самим зданием. К сторонникам этой теории относится историк Марк Леннер из Йельского университета. Основной проблемой здесь является маневрирование камнями, которые надо было поворачивать на 90 градусов по мере подъема. К тому же, тащить их вверх по склону рампы было бы невозможным, поэтому версия считается неправдоподобной.

Пирамиды изначально были холмами

Одно из самых причудливых объяснений это то, что египетские сооружения возникли как самостоятельные образования, а уже потом строители выкладывали на них камни сверху вниз. Эта теория была впервые озвучена на конференции ученых в 1884 году. Возможно именно это имел ввиду Геродот, который говорил, что пирамиды строили сверху вниз.
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