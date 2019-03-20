Самые загадочные «аномальные» зоны России

Во всем мире есть много аномальных мест. В одних люди утверждают, что видят НЛО, в других отключаются все электроприборы. В России есть много таких зон, которые до сих пор остаются загадкой для ученых.

Аркаим

Это место — одно из культовых на Урале и привлекает паломников своей мистической историей. Сооружение считается поселением древнейших цивилизаций, а сейчас работает как музей-заповедник. Некоторые люди утверждают, что в этом месте сконцентрирована хорошая энергетика, поэтому сюда приезжают любители мистики и духовных практик. Для историков до сих пор остается загадкой то, как это было построено в ХХ веке до н.э.

Невьянская башня

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Место расположено в одноименном поселке Свердловской области. Ее сравнивают с Пизанской, так как она тоже находится под наклоном. Помимо этого, она окружена историческими тайнами. Неизвестна дата постройки и имя архитектора. В ней также есть "звуковая комната", где можно услышать шепот человека, который находится в другом конце помещения. Точно известно, что под землей в этой местности есть много подземных лабиринтов, где раньше переплавляли серебро. Потом их затопили, чтобы скрыть улики. Некоторые историки уверены, что там до сих пор находятся остатки драгоценных металлов.

Ловозеро

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Этот водоем находится на Кольском полуострове. Его считают святым местом народа лопари. Из-за того, что в древности они проводили здесь шаманские ритуалы, зона стала аномальной. Сюда неоднократно направлялись экспедиции, которые утверждали, что вся техника моментально отключается. Некоторые очевидцы утверждают, что там можно провалиться во временную воронку или встретить снежного человека.