City Pizza дарит пиццу всем подписчикам Рамблера

Рамблер и City Pizza запускают новую акцию для всех, кто подписан на рассылку Рамблера. К своему заказу вы сможете бесплатно получить пиццу "Калифорния" размером 30 сантиметров.

Сделать заказ на сумму от 500 рублей любым удобным способом: на официальном сайте или в приложении. Ввести промо-код Rambler_Pizza. Получить свой заказ и продолжать читать Рамблер. Для получения подарка нужны всего три простых шага:

Акция с промо-кодом действует для жителей Москвы, Троицка и Зеленограда. City Pizza может доставить заказ домой или в офис совершенно бесплатно.

Помимо пиццы в меню кафе есть суши и роллы, закуски, салаты, сэндвичи и десерты.