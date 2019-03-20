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City Pizza дарит пиццу всем подписчикам Рамблера 

Партнерский материал 7 часов назад
Фото: Партнерский материал
Рамблер и City Pizza запускают новую акцию для всех, кто подписан на рассылку Рамблера. К своему заказу вы сможете бесплатно получить пиццу "Калифорния" размером 30 сантиметров.
Для получения подарка нужны всего три простых шага:
  1. Сделать заказ на сумму от 500 рублей любым удобным способом: на официальном сайте или в приложении.
  2. Ввести промо-код Rambler_Pizza.
  3. Получить свой заказ и продолжать читать Рамблер.
Акция с промо-кодом действует для жителей Москвы, Троицка и Зеленограда. City Pizza может доставить заказ домой или в офис совершенно бесплатно.
Помимо пиццы в меню кафе есть суши и роллы, закуски, салаты, сэндвичи и десерты.
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