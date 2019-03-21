Почему в море вода соленая, а в реке — пресная

Отвечает кандидат географических наук Дмитрий Климов , лектор культурно-просветительского проекта АРХЭ.

По степени минерализации водоемы планеты разделяются на пресные, солоноватые и соленые. Реки тоже содержат соли, но в морях их концентрация намного выше. Точнее, пресные воды имеют соленость менее 1 промилле (‰), то есть в 1 килограмме воды содержится менее 1 грамма солей. В солоноватых концентрация выше — от 1‰ до 24,7‰, а в соленых — от 24,7‰ до 47‰.

Однако не все так однозначно. Реки с солоноватыми и солеными водами тоже существуют. Например, в Башкирии находится река Усолка, чье название в переводе с башкирского означает «соленая река». Конечно же, в мире есть и другие примеры рек с соленой водой. Правда, в большинстве из них вода все же пресная.

На то, что в морях она, напротив, соленая, оказывает влияние ряд факторов, о роли которых ученые продолжают дискутировать по сей день. Соленость морей они связывают главным образом с тем, что океаны являются своего рода конечной точкой, куда реки несут свои воды. Таким образом, соли, которые поступают в океан или были в нем изначально, концентрируются там, в то время как реки постоянно «обновляются», получая воду из атмосферы в виде дождя и из подземных источников. Кроме того, на соленость морей оказывают влияние подводные вулканы, которые периодически выбрасывают разные вещества, в том числе соли. Правда, нельзя забывать, что в океанах и морях соленость тоже не одинакова. Так, средняя соленость Мирового океана — 35 ‰, при этом в Мертвом море она достигает 350‰, а в Балтийском — всего 7‰.