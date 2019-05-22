Растения России, которые могут убить

Самые безобидные на вид растения могут оказаться смертельно опасными.

Ясенец

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Это растение источает прекрасный лимонный аромат, но даже приближаться к нему опасно. Если случайно прикоснуться к нему, появится сильнейший ожог, затем образуются волдыри, язвы и шрамы и на месте их заживления. Летальный исход возможен при поражении 80% кожи.

Беладонна

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Это растение еще называют красавкой, а с итальянского языка название можно перевести как "красивая женщина". В старину женщины закапывали сок растения в глаза, чтобы в них появился "особый блеск", и натирали им щеки для румянца. Ядовиты все части растения, при приеме внутрь вещества, входящие в состав растения, вызывают состояние возбуждения, переходящее в бешенство. Если вовремя не оказать помощь, исход будет самым печальным.

Болиголов пятнистый

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Это растение используют в народной медицине, но делать это следует с особой осторожностью. При попадании в организм токсичные вещества, входящие в состав болиголова, могут вызвать остановку дыхания.

Вёх ядовитый

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Его еще называют омежником, кошачьей петрушкой, вяхой или цикутой. Ядовиты все части, но особую опасность представляет корневище. Кстати, ядом именно этого растения когда-то отравился Сократ.

Вороний глаз

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Иногда это растение, как и беладонну, называют волчьей ягодой. Оно встречается повсеместно и смертельно опасно, воздействует на нервную систему, желудок и сердце. Как бы не хотелось попробовать эту ягодку, держаться от нее лучше подальше.