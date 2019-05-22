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Растения России, которые могут убить 

Рамблер 22 мая 2019
Фото: Wikipedia
Самые безобидные на вид растения могут оказаться смертельно опасными.

Ясенец

Wikipedia
Это растение источает прекрасный лимонный аромат, но даже приближаться к нему опасно. Если случайно прикоснуться к нему, появится сильнейший ожог, затем образуются волдыри, язвы и шрамы и на месте их заживления. Летальный исход возможен при поражении 80% кожи.

Беладонна

Wikipedia
Это растение еще называют красавкой, а с итальянского языка название можно перевести как "красивая женщина". В старину женщины закапывали сок растения в глаза, чтобы в них появился "особый блеск", и натирали им щеки для румянца. Ядовиты все части растения, при приеме внутрь вещества, входящие в состав растения, вызывают состояние возбуждения, переходящее в бешенство. Если вовремя не оказать помощь, исход будет самым печальным.

Болиголов пятнистый

Wikipedia
Это растение используют в народной медицине, но делать это следует с особой осторожностью. При попадании в организм токсичные вещества, входящие в состав болиголова, могут вызвать остановку дыхания.

Вёх ядовитый

Wikipedia
Его еще называют омежником, кошачьей петрушкой, вяхой или цикутой. Ядовиты все части, но особую опасность представляет корневище. Кстати, ядом именно этого растения когда-то отравился Сократ.

Вороний глаз

Wikipedia
Иногда это растение, как и беладонну, называют волчьей ягодой. Оно встречается повсеместно и смертельно опасно, воздействует на нервную систему, желудок и сердце. Как бы не хотелось попробовать эту ягодку, держаться от нее лучше подальше.
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