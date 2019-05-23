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Обойдемся и без моря. Где летом искупаться в Подмосковье 

360tv.ru 18 часов назад
Фото: 360tv.ru
На календаре май, а значит, недалек тот день, когда в Московской области стартует очередной купальный сезон. Подготовка подмосковных мест отдыха практически завершилась. «360» рассказывает, где лучше всего загорать и купаться этим летом.
В Подмосковье завершается подготовка мест отдыха к пляжному сезону. В 2018 году, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС, в 34 муниципалитетах области работали 114 пляжей и 86 мест отдыха у воды.
В этом году к ним добавится еще восемь: в Дмитрове, Балашихе, Жуковском, Долгопрудном, Чехове и Электростали, а также в Раменском и Лотошинском районах. Интерактивная карта мест отдыха, где можно искупаться или позагорать, размещена на сайте welcome.mosreg.ru. «360» рассказывает о главных.

Истринское водохранилище

Один из лучших, а, главное, малолюдных пляжей на Истре расположен в районе деревни Пятница. Добраться до него можно, проехав порядка 50 километров от МКАД по Пятницкому, Новорижскому или Волоколамскому шоссе. Возле зоны отдыха оборудована парковка, неподалеку от нее — магазин. Вход бесплатный.
Еще один популярный бесплатный пляж находится у деревни Трусово. Там обустроена инфраструктура, есть магазин, кафе и бесплатная парковка.

Озеро Сенеж

Лучших мест отдыха, опять же, два: Веретьевский пляж и городской пляж Солнечногорска. Расположены они всего в 600 метрах друг от друга. На каждом имеются раздевалки, кафе, туалеты, зонтики и шезлонги, работает аренда лодок.

Клязьминское водохранилище

База отдыха «Троицкое» в Мытищах находится всего в 12 километрах от города. Там можно не только искупаться, но и покататься на катерах, лодках и гидроциклах. Своим ходом туда можно добраться на автобусе № 302 от метро «Алтуфьево». Вход свободный, заезд авто обойдется в 300 рублей.
Там же в Мытищах, на базе отдыха «Новоалександрово», есть пляж со всей необходимой для отдыха инфраструктурой, а воду у берега и песок регулярно очищают от мусора. Для пешеходов посещение пляжа бесплатное, автомобилисту придется выложить 200-500 рублей за заезд.

Пироговское водохранилище

Самыми популярными являются два пляжа: «Малибу» и «Флагман». Первый расположен в зоне отдыха «Бухта радости» в деревне Сорокино. Посетители могут просто понежиться у водички на песке, где есть туалеты, душевые, раздевалки и прочее. Или предпочесть VIP-зону на понтонах с бассейнами, пальмами и барами. Или вообще арендовать теплоход.
Отдых на песчаном пляже в будни обойдется в 500, в выходные — 800 рублей с человека. В VIP-зоне — тысячу и 1,2 тысячи соответственно. Заезд авто — 250 рублей, мотоцикла — 100.
Устав загорать и купаться, посетители пляжа «Флагман» в деревне Пирогово могут сыграть в волейбол, футбол, баскетбол или покататься на лодках и водных лыжах. Имеются сцена, беседки и кемпинги, поэтому там вполне можно отметить семейное торжество или провести праздник. Вход — 50 рублей, заезд машины — 250, а аренда шезлонга — 30 рублей.

Пляж «Рублево»

Располагается в бухте Живописная в городском округе Одинцово. Там проводятся пенные шоу, музыкальные мероприятия и спортивные соревнования. Имеются ресторан, кафе, камера хранения и прочая инфраструктура. Отдыхающие могут сразиться в пейнтбол или лазертаг, полетать на водной катапульте, попрыгать на батуте или пострелять в тире. Вход — 200 рублей с человека, детям от шести до 14 лет и пенсионерам — 50 рублей.

Пляж First

Бесплатный, но чистый и благоустроенный химкинский пляж находится на берегу канала имени Москвы. С 10:00 до 19:00 в зоне отдыха работают спасатели, имеются бесплатные душевые, биотуалеты и раздевалки, а также фонтанчики с питьевой водой, спортивные площадки и уличные тренажеры, детский бассейн с аттракционами.

Лыткарино

Лыткаринский, или Волкушинский, карьер появился после разработки залежей кварцевого песка. Потом его переделали в живописное озеро с протяженной пляжной зоной. Работают кафе, палатки с мороженым. Для любителей селфи есть обзорная вышка. В некоторых зонах отдыха заход в воду пологий, в других — нет. Заезд платный, туалеты тоже.
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Места , Электросталь
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