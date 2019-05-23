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На пляже в Англии нашли гигантскую медузу 

Lenta.ru + ещё 1 15 часов назад
Фото: Ken Townend
В городе Хейл, Англия, мужчина обнаружил на берегу пляжа гигантскую медузу. Об этом сообщает британское издание The Sun.
73-летний Кен Тауненд (Ken Townend) выгуливал собаку и заметил необычное существо, лежавшее в песке. Подойдя ближе, он понял, что это мертвая медуза. По словам Тауненда, он никогда не видел ничего подобного, так как животное было просто огромным.
Эти морские существа называются бочковыми медузами. Их размер может достигать 90 сантиметров в диаметре, а вес — около 35 килограммов. Обычно они обитают в более глубоких водах, однако в связи с потеплением выбираются ближе к берегу, чтобы раздобыть себе пищу. Этот вид медуз не представляет опасности для человека.
Эксперты считают, что летом их количество на пляжах значительно увеличится. По словам доктора Питера Ричардсона (Peter Richardson) из Общества охраны морской среды, при благоприятных условиях бочковые медузы будут только размножаться.
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