В США разрешили превращать останки людей в компост

Первым штатом, где разрешили производить компост из человеческих останков, стал Вашингтон. Об этом сообщает BBC News. Теперь каждый житель штата Вашингтон имеет право указать в завещании, что желает превратить свои останки в плодородную почву.

Технология заключается в следующем: тело человека кладут в закрытый контейнер с люцерной, деревянными щепками и соломой, где оно естественным образом разлагается в течение месяца. В результате родные покойного поучат примерно две тачки компоста, с которым они могут поступить по своему усмотрению. Такая технология позволит сэкономить место на городских кладбищах и сократить выбросы углеводородов при кремации.

Кстати, право превращать останки в компост имеют жители Швеции, а в Великобритании разрешено хоронить покойных в биоразлагаемых гробах или вовсе без них.