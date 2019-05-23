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В США разрешили превращать останки людей в компост 

Рамблер 14 часов назад
Фото: depositphotos.com
Первым штатом, где разрешили производить компост из человеческих останков, стал Вашингтон. Об этом сообщает BBC News. Теперь каждый житель штата Вашингтон имеет право указать в завещании, что желает превратить свои останки в плодородную почву.
Технология заключается в следующем: тело человека кладут в закрытый контейнер с люцерной, деревянными щепками и соломой, где оно естественным образом разлагается в течение месяца. В результате родные покойного поучат примерно две тачки компоста, с которым они могут поступить по своему усмотрению. Такая технология позволит сэкономить место на городских кладбищах и сократить выбросы углеводородов при кремации.
Кстати, право превращать останки в компост имеют жители Швеции, а в Великобритании разрешено хоронить покойных в биоразлагаемых гробах или вовсе без них.
Места
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