В Астрахани рыбаку угрожали из-за огромного сазана

В сеть попало видео, как астраханский рыбак поймал огромное количество сазана. Мужчина сам опубликовал ролик в местном паблике, чтобы похвастаться удачей. Но вместо восторженных комментариев подписчиков последовали многочисленные угрозы в его адрес.

Видеозапись вызвала у астраханцев целую бурю эмоций. Вслед за угрозами и претензиями последовали преследования. Один из Telegram-каналов даже взял интервью у мужчины. Что именно не понравилось пользователям интернета, и за что они так ополчились на мужчину, смотрите в видеоролике.