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В Астрахани рыбаку угрожали из-за улова сазана 

Рамблер 12 часов назад
В Сети появилось видео, где мужчина из Астрахани хвастается своим большим уловом сазана. В ролике видно, как он идет в воде и снимает огромный "хвост" из рыбы. Всего он поймал 201 сазана.
Мужчина опубликовал ролик в местном паблике, чтобы похвастаться уловом. Он подписал его: "Как вам мой хвост?". После этого, в комментариях к посту начали сыпаться негативные предположения. Пользователи засомневались в законности действий и начали угрожать мужчина.
Одному Telegram-каналу удалось взять у астраханца интервью. На вопрос, была ли ловля рыбы законной, он ответил отрицательно.
Незадолго до того, как мужчина выложил ролик, 16 мая, в Астраханской области запретили ловлю из-за нереста. Теперь этим можно заниматься только на объектах рыбопромыслового значения. Кроме того, они должны находиться в пределах административных границ населенных пунктов. Видимо, именно этот закон и нарушил рыбак.
Места , Видео
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