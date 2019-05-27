«Скучаю по гречке, пятиэтажкам и метро»

Елена переехала в Ирландию, получив сразу два предложения — от работодателя и любимого человека. Зеленый остров научил ее спокойствию и вдохновил на открытие собственного дела. В рамках цикла материалов о соотечественниках, перебравшихся за границу, «Лента.ру» публикует ее рассказ о жизни в Ирландии.

Я родилась в Москве и получила техническое образование в одном из лучших университетов города. Моим первым местом работы стала на тот момент передовая технологическая компания, где в начале двухтысячных количество женщин в коллективе можно было посчитать по пальцам одной руки. В тот период интернет-технологии развивались стремительно, и несколько лет пролетели, как один день. Я общалась с людьми из разных направлений бизнеса и в итоге решила заняться интернет-маркетингом. Выбор был продиктован моим интересом к тому, как люди извне воспринимают продукт, который создают программисты.

Без особой поддержки я выросла до руководителя департамента, самостоятельно вела переговоры с глобальными партнерами, предлагала новые стратегические пути развития компании и принимала участие в конференциях в Европе. Мне достаточно часто приходили интересные предложения по работе как в России, так и за рубежом. После нескольких лет плодотворного сотрудничества меня позвали в центральный европейский офис Google в Дублине.

Большую часть организационных вопросов, в том числе подготовку рабочей визы и сопутствующих документов, компания взяла на себя, что существенно упростило процесс переезда. Переезд по работе совпал с изменениями в личной жизни. Оба этих фактора надолго связали меня с Ирландией.

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Могу сказать точно, переезд никому не дается легко. Улетая жить за границу, нужно понимать, что это настоящий вызов, проверка на прочность характера и отношений с теми, кто остался в родной стране. Особенно сложно переезжать, когда понимаешь, что твоя жизнь должна измениться навсегда. С точки зрения ассимиляции, мне крупно повезло! Я переезжала, имея сразу два предложения: предложение по работе, предложение руки и сердца. Оба этих фактора очень сильно поддержали меня, и мне удалось избежать миграционной депрессии.

Ирландия — многонациональная страна, принимающая с уважением разные нации и культурные особенности, тут всегда можно найти единомышленников по происхождению или по интересам. Мой круг общения сформировался достаточно быстро как среди коллег, так и за пределами работы — а это немаловажная часть жизни. Большая часть людей замыкается после переезда в другую страну, особенно, если они работают в корпорациях. Поэтому очень важно постараться общаться с жителями страны, почувствовать их культуру, попробовать заняться национальным спортом или принять участие в развлечениях местных. Поверьте, это самая интересная часть интеграции!

Первый раз об Ирландии я узнала в детстве, когда родители подарили мне видеокассету с фильмом, действие которого происходило на зеленых просторах этой страны. До переезда для меня это был просто обитаемый зеленый остров.

Ирландия, как хорошая книга, не раскрывает все свои тайны и смыслы с первого раза. Влажный и ветреный климат подходит далеко не всем и может показаться достаточно суровым. Бесполезно смотреть прогноз погоды с утра, она совершенно непредсказуема и может меняться несколько раз на дню. Как говорят сами ирландцы: «Главное — не забыть две вещи, когда выходишь из дома: дождевик и солнечные очки!» Ветер бывает настолько сильным, что кажется, будто Мэри Поппинс из советского фильма жила в Ирландии, а не в Англии.

Чтобы полностью прочувствовать дух этой страны, нужно поехать к океану и остановиться в одном из пабов, построенных в XVII веке в деревне, где жители еще говорят на ирландском гэльском. А лучше пройти пешком вдоль побережья — пейзажи завораживают своей грандиозностью и заставляют задуматься о вечном. Это уникальная по красоте и гостеприимству страна.

В крупных городах жизнь, как правило, сконцентрирована внутри зданий. И неважно, насколько большие окна в помещении, внешний мир — за стеклом. С переездом в Дублин я стала существенно больше времени проводить на улице, и это совершенно другое мироощущение. Жизнь в Ирландии протекает на свежем воздухе: в обеденный перерыв большая часть сотрудников выходит на улицу в любое время года; видеоиграм дети предпочитают регби и яхтинг; пробежка на свежем воздухе — самый распространенный вид тренировок, на нее выходят даже бабушки и дедушки.

Ирландцы души не чают в собаках. Если вы идете по улице с собакой любой породы, большой или маленькой, вам обязательно будут улыбаться; а если это щенок — готовьтесь получать комплименты!

Пабы — еще одна особенность этой страны. В ирландской культуре это не просто место употребления алкоголя, это место встреч с друзьями и родственниками, обмена новостями, бурных дебатов, — и все это под заводную ирландскую музыку. Во всех пабах очень шумно, и после такого вечера многие иностранцы с непривычки теряют голос.

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«Наслаждайся и получай удовольствие от жизни» — философский принцип, который прививают ирландцам с детства. Поэтому нация поддерживает здоровый баланс между работой и отдыхом. Есть чему поучиться жителям больших городов с бешеным ритмом и высоким уровнем фрустрации!

Ирландская мудрость гласит: «Есть всего две вещи, о которых нужно беспокоиться: здоровы вы или больны. Если вы здоровы, то беспокоиться вам не о чем, но если вы больны, то есть только две вещи, о которых нужно беспокоиться: или вы выздоровеете, или умрете. Если вы выздоровеете, то вам не о чем беспокоиться, но если вы умрете, то есть только две вещи, о которых нужно беспокоиться: вы попадете или в рай, или в ад. Если вы попадете в рай, то вам не о чем беспокоиться, но если вы попадете в ад, то вы, черт возьми, будете так заняты, пожимая руки приятелям, что беспокоиться вам будет уже некогда».

Такой подход к жизни сформировал ирландцев как исключительно позитивную нацию. Они очень открытые, добрые люди, готовые прийти на помощь в любой момент. Я долго привыкала к такой ментальности после большого каменного города и сурового ритма жизни.

Ирландцы очень общительные, в хорошем смысле этого слова. Не удивляйтесь, если кто-то заговорит с вами в очереди, в кафе или на улице — это исключительно социальный аспект нации, часть их культуры. Как говорится, small talk — короткая беседа. Вскоре это перестает казаться странным, и от подобного общения даже начинаешь получать удовольствие.

Ирландия привлекает глобальные корпорации и огромное количество экспатов. Люди не боятся переезжать в одиночку и с семьями. За последние восемь лет Дублин превратился из небольшого промышленного города в настоящий центр развития технологий в Европе.

Резкий приток людей из других стран сильно повлиял на инфраструктуру Дублина и Ирландии в целом. Другие нации привозят с собой частицу своей культуры, что, конечно же, сказывается на расширении гастрономического выбора как в ресторанах, так и в магазинах. Всего пять лет назад количество ресторанов можно было пересчитать по пальцам, на сегодняшний день в Дублине и за его пределами можно найти ресторан на любой вкус — от восточной кухни до средиземноморской.

Так как население Ирландии выросло стремительно и продолжает расти, не снижая темпов, территории крупных городов активно застраиваются жилыми комплексами и офисами. Еще несколько лет назад население Дублина было сосредоточено в центре. Но так как цены на аренду и покупку жилья растут непропорционально быстро, в поисках оптимального предложения многие экспаты теперь предпочитают выезжать на прибрежную часть, иногда и за пределами города.

В Дублине нет подземного метро, по городу ездят двухэтажные автобусы и поезда DART и Luas — аналоги российских электричек. Многие ездят на велосипедах: этот транспорт по нраву ирландцам разного возраста и социального статуса, он популярен в любую погоду. Уже не в новинку увидеть по дороге офисных работников в костюмах и дождевиках на велосипедах. С недавнего времени местное население знает, что такое пробки и час пик в общественном транспорте. При всей загруженности и застройке город сохранил свой стиль: уютные кафе, большое количество парков и уникально зеленые улицы.

предоставлено героиней материала

Из-за того что в Ирландию массово пришли глобальные корпорации, в стране произошел скачок в развитии сферы услуг. Для обслуживания компаний из ниоткуда появилось множество юридических консультаций и бюро переводов. А для людей, работающих в них, — сервисы по доставке еды, химчистки и прачечные, словом, все необходимое. Многие рестораны и магазины продлили часы работы, стали появляться крупные (в масштабах страны) торговые центры.

В Ирландии есть два национальных вида спорта — регби и хёрлинг. Хёрлинг — это некий аналог хоккея на траве, некогда его придумали кельты. Несмотря на то что это контактные и весьма травмоопасные виды спорта, детям с малого возраста прививают любовь к ним. Поэтому все, что касается лечения травм и даже сложных переломов, в Ирландии организовано оперативно и на достаточно высоком уровне. В остальных направлениях медицины есть своя специфика. Ирландцы, как последователи кельтов, достаточно выносливая нация: они не будут обращаться к врачу с простудой и кашлем. В связи с этим в некоторых направлениях медицины маленькое количество специалистов, поэтому приходится записываться за две-три недели.

В стране с большим количеством экспатов считается нормальным задать вопрос о происхождении. Когда узнают, что я из России, часто спрашивают, как мне нравится погода: сменить сказочную морозную зиму на ветреный морской климат без снега решится не каждый. Часто интересуются, удалось ли посмотреть страну, какие любимые места появились, скучаю ли я по родине. Многие знакомые ирландцы были в России хотя бы раз, самое популярное туристическое направление — Санкт-Петербург, поэтому у меня очень часто спрашивают про историю этого города и всегда искренне восхищаются. Вопреки всем ожиданиям, политика — не самая популярная тема для разговора.

Лично для меня самый главный стереотип об ирландцах, который не подтвердился, — что все они огненно-рыжие! На самом деле только около 10 процентов коренного населения имеет рыжий цвет волос от рождения. С притоком экспатов этот процент постепенно снижается.

Еще один из стереотипов: в Ирландии нет снега, на побережье растут пальмы и все зеленое круглый год, значит, тут тепло. Это совсем не так! Холодные атлантические течения приносят резкий пронизывающий ветер. Коренных ирландцев, с детства привыкших к таким погодным условиям, можно встретить в футболках уже с первыми лучами теплого весеннего солнца. Не стоит на них ориентироваться, поэтому даже если на улице солнечно, не спешите оставлять пальто дома.

Я считаю, что, если предоставляется шанс пожить в другой стране, им обязательно нужно воспользоваться. Это опыт, который расширяет горизонты, заставляет иначе воспринимать жизненные ситуации, многое расставляет на свои места. Если ты пожил в другой стране и окунулся в атмосферу, то к решению любого вопроса, рабочего или личного, уже будешь подходить иначе, мыслить более широко.

предоставлено героиней материала

Последние несколько лет достаточно часто летала в командировки в Россию. Находясь в родном городе как турист, не могу не отметить, что иногда скучаю по чисто русским вещам: по гречке, русским музеям, пятиэтажкам, метро, с его неповторимыми по архитектуре станциями. Все это родные душе атрибуты, которые навевают ностальгию. Не отрицаю, возвращаться в гости — приятно! Стоит отметить, что вся открытость и гостеприимность местного населения все же несравнимы с широтой русской души. Носителям британско-ирландской культуры практически невозможно объяснить типичный для нашего восприятия термин «рубаха-парень».

Я влюблена в Ирландию с ее природной естественностью и аутентичностью, очень благодарна стране за столь позитивное отношение к экспатам: неважно, откуда ты родом, тебя принимают дружелюбно. Ирландия открылась для меня гораздо больше, когда, покинув корпорацию, я запустила стартап. Основой проекта стало живое человеческое общение и внимание к личности — незыблемые ирландские ценности, которые стали роскошью в мире технологий. Не представляю более благоприятной точки старта! О своей жизни и о стране я рассказываю в своем Instagram-аккаунте.

Тем не менее я считаю, что каждому возрасту, каждому этапу в жизни соответствует своя среда, поэтому я не исключаю, что позже я перееду куда-нибудь еще или вернусь домой.