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Названы петербургские пляжи, соответствующие санитарным требованиям 

РИА «ФедералПресс» 7 часов назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В Северной столице специалисты проверили качество воды в акваториях. Эксперты пришли к выводу, что только пять пляжей города соответствуют санитарным требованиям. Все объекты находятся в Приморском районе. Таким образом, стало известно, что Детский, Золотой, Ласковый, Комаровский иДубковский пляжи соответствуют требованиям санитарного законодательства.
Однако, как отметила эксперт отдела санитарного надзора управления федерального службы по надзору в сфере защиты прав потребителей иблагополучии человека по городу Ирина Горбатюк, качество воды в акваториях ухудшается.
«Сказать, что ситуация скачеством воды благополучная, — нельзя. Она только ухудшается»,
— сказала Горбатюк.
Специалист также добавила, что теоретически купаться на пляжах нельзя, так как ни для одного пляжа в Петербурге не получено заключение о соответствии санитарно-эпидемиологическим требованиям. Ранее глава Кубани заявил, что санаторные пляжи должны быть доступными. Напомним, в Туапсинском районе, Сочи и Геленджике люди жалуются на невозможность попасть на пляж. Губернатор обещал подключить казаков и правоохранителей для того, чтобы обеспечить людям свободу передвижения к морю.
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