Названы петербургские пляжи, соответствующие санитарным требованиям

В Северной столице специалисты проверили качество воды в акваториях. Эксперты пришли к выводу, что только пять пляжей города соответствуют санитарным требованиям. Все объекты находятся в Приморском районе. Таким образом, стало известно, что Детский, Золотой, Ласковый, Комаровский иДубковский пляжи соответствуют требованиям санитарного законодательства.

Однако, как отметила эксперт отдела санитарного надзора управления федерального службы по надзору в сфере защиты прав потребителей иблагополучии человека по городу Ирина Горбатюк, качество воды в акваториях ухудшается.

«Сказать, что ситуация скачеством воды благополучная, — нельзя. Она только ухудшается»,

— сказала Горбатюк.

Специалист также добавила, что теоретически купаться на пляжах нельзя, так как ни для одного пляжа в Петербурге не получено заключение о соответствии санитарно-эпидемиологическим требованиям. Ранее глава Кубани заявил, что санаторные пляжи должны быть доступными. Напомним, в Туапсинском районе, Сочи и Геленджике люди жалуются на невозможность попасть на пляж. Губернатор обещал подключить казаков и правоохранителей для того, чтобы обеспечить людям свободу передвижения к морю.