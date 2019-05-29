Телеканал ТНТ MUSIC с размахом отметил свой день рождения

В прошедшие выходные в московском клубе Arena by Soho Family прогремела масштабная ТНТ MUSIC PARTY в честь дня рождения музыкального телеканала. Хедлайнером вечеринки стал американский рэпер OFFSET.

В честь своего трёхлетия телеканал ТНТ MUSIC устроил грандиозную вечеринку ТНТ MUSIC PARTY. Тысячи гостей, мощный лайн-ап и безумная атмосфера — таким запомнилось это событие. Всех желающих присоединиться к празднику встречали в столичном клубе Arena by Soho Family.

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Вечеринка стартовала в 22.00, и уже в это время свободных мест на танцполе не оставалось — гости праздника с нетерпением ждали выступления любимых артистов. В эту ночь поздравить телеканал с днём рождения на сцену вышли: дерзкий фрэшмен OG Buda, нео-поп-артист Eighteen, ироничные парни из группы «Хлеб» и, конечно, звезда вечера, один из самых узнаваемых представителей южного хип-хопа — OFFSET.

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Приятные пожелания ТНТ MUSIC получил от ST: «Желаю, чтобы в эфире был уникальный контент, аудитория росла, и каждый день рождения становился всё масштабнее, чтобы этот праздник дарил удовольствие людям так же, как это делает сам канал ТНТ MUSIC».

«Конечно, я пожелаю ТНТ MUSIC большого роста и ещё больше фанатов. Будьте просто офигенными, друзья», — так поздравил телеканал Дима Билан.

«Очень хочу пожелать хороших зрителей, хорошей музыки в эфире и больше крутых мероприятий. С ТНТ MUSIC многое связано — это и выступления, и бесчисленные интервью, и другие события. Поэтому, конечно же, я сегодня здесь и уже готова качать под группу «Хлеб» и очень жду выход OFFSET», — поделилась Клава Кока.

Довольная публика, счастливые лица, безумные танцы и дикий восторг — именно так ТНТ MUSIC планировал отметить свой день рождения.