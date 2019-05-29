Тайский суп хотят признать культурным наследием

Острый тайский суп с креветками — Том Ям Кунг — хотят внести в список объектов мирового материального культурного наследия. Власти Таиланда намерены подать соответствующую заявку в ЮНЕСКО , сообщает издание Bangkok Post.

Суп считается одним из самых популярных тайских блюд во всем мире. Том Ям, что в переводе означает "вареный салат", готовится на основе бульона, в него добавляют овощи, а также коренья, травы и специи в строго определенной пропорции. Также в суп могут добавить курицу, морепродукты, рыбу, а в редких случаях — говядину и свинину.