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Тайский суп хотят признать культурным наследием 

Рамблер 2 часа назад
Фото: depositphotos.com
Острый тайский суп с креветками — Том Ям Кунг — хотят внести в список объектов мирового материального культурного наследия. Власти Таиланда намерены подать соответствующую заявку в ЮНЕСКО, сообщает издание Bangkok Post.
Суп считается одним из самых популярных тайских блюд во всем мире. Том Ям, что в переводе означает "вареный салат", готовится на основе бульона, в него добавляют овощи, а также коренья, травы и специи в строго определенной пропорции. Также в суп могут добавить курицу, морепродукты, рыбу, а в редких случаях — говядину и свинину.
Места , ЮНЕСКО
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