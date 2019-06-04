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Уникальный клубный концерт Макса Барских в Москве. 

Партнерский материал 11 часов назад
Фото: Партнерский материал
Эпатажность, смелые эксперименты и перевоплощения -именно так можно описать творчество Макса Барских. Ультра-современное звучание его песен и визуальное оформление его шоу уже не первый год задают тренды музыкальной индустрии.
В 2019 году молодой исполнитель победил в номинации «Певец года» Русской Национальной Музыкальной Премии RU.TV, и только за прошедший год провел свыше 250 шоу в 15 странах мира.
Московская публика не избалована встречами с артистом: здесь это, скорее, особенное событие. Уникальный шанс попасть на клубное выступление любимого музыканта совсем скоро получат гости «Руки Вверх! Бар».
Макс Барских не только исполняет свои песни, но и выступает автором музыки и текстов. Создавая новые проекты, артист обращает внимание своих поклонников на эстетику разных лет. Так, его альбом «Семь» стал воплощением 80х, а знаменитые «Туманы» помогли вернуть слушателей в лихие 90— е.
Особенно интересным станет путешествие во времени, проходящее в легендарном «Руки Вверх! Бар» СергеяЖукова. Интерьер бара полностью отражает 90-е: малиновые пиджаки, пакманы, автоматы для игры в Морской бой и многое другое ожидает гостей вечера. Завершением концерта станет большая вечеринка, которая продлится до самого утра.
До встречи 7 июня в «Руки Вверх! Бар»!
7 июня (пятница)
«Руки Вверх! Бар», Тверская,22 Сбор гостей: 22.00 Вход: 5000р.
http://rvbar.ru
+7 (499) 110-19-3
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Места , Макс Барских
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